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武漢肺炎》成大醫院恢復門診並設檢疫站 進出須測體溫、戴口罩

欲入進入停車場駕駛與乘客皆須接受量測體溫。（成大醫院提供）

欲入進入停車場駕駛與乘客皆須接受量測體溫。（成大醫院提供）

2020-01-29 16:15:27

〔記者王姝琇／台南報導〕台南成大醫院今日恢復正常門診，配合疫情防治，於門診大樓實施門禁管制，進行體溫量測的發燒篩檢，並要求進入民眾必須戴上口罩，包括進入地下停車場之汽、機車駕駛及乘客也須配合執行；對於體溫超過37.5度的民眾轉往急診進行必要之診療，30日起則改往新設之「武漢肺炎檢疫站」。

成大醫院於春節期間特別淨空急診處的停車場，設置「武漢肺炎檢疫站」（簡稱「檢疫站」），規劃明日起開始運作，從每日上午8點到晚上8點，凡進入院區時量測有發燒現象、中國旅遊史者，將轉至「檢疫站」由醫師進行必要之診療；夜間至隔天上午8點的個案，則維持由目前的急診發燒篩檢站負責診療作業。

院方表示，建置「檢疫站」的考量，主要是國內已經出現境內家戶感染個案，為積極預防未來社區感染疫情，因應門診開診後各院區及單位發燒篩檢、旅遊史及接觸史詢問後會出現的疑似感染個案處理，同時避免癱瘓急診原已壅塞的服務與院內交叉感染風險。

此外，成大醫院從春節假期前，就每日召開緊急應變會議，並已成立24小時「武漢肺炎緊急應變中心」，由院長指揮，責成副院長輪值坐鎮，統籌所有人力、設備、物資及訊息，並即時回應各單位的需求，結合過去成功抗煞的經驗，期以構築起防疫的最堅強堡壘，守護國人的健康。

成大醫院也呼籲，請民眾配合中央流行疫情指揮中心的要求與建議，做好自我健康管理，就醫時要戴口罩，並要向醫師告知旅遊史、接觸史、病史等，以能及時診斷。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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成大醫院淨空急診處停車場連夜搭建「武漢肺炎檢疫站」，明日起開始運作。（成大醫院提供）（記者王姝琇攝）

成大醫院淨空急診處停車場連夜搭建「武漢肺炎檢疫站」，明日起開始運作。（成大醫院提供）（記者王姝琇攝）

成大醫院門診大樓2號門以紅外線量測體溫。（成大醫院提供）

成大醫院門診大樓2號門以紅外線量測體溫。（成大醫院提供）

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