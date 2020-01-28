武漢肺炎》台灣出現首起本土病例 專家：還不用太擔心

中央流行疫情指揮中心即將開始做電子監控，陳慧文說，這樣的做法可以確保病毒不會散播出去，現在防疫的非常時期，大家應該可以理解並體諒。。（資料照）

2020-01-28 23:18:52

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天晚間發布國內有第一起本土感染病例，台大獸醫專業學院副教授陳慧文說，其實這仍代表是非常密集接觸的個體間才會有感染，相較於完全不知道怎麼被感染的狀況，這樣的情形仍是學理上完全可以成立。

陳慧文說，我們本來就已經知道武漢肺炎病毒會人傳人，且這起病例是太太傳染給老公，並不令人訝異，這是密集接觸感染、且已知的感染源，她認為還不太需要恐慌。

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陳慧文說，如果出現的是「不清楚感染源」、「出去逛個街就被感染」那種情形，那就代表疫情真的升溫，那才是嚴重的狀況。

對於指揮中心即將開始做電子監控，陳慧文說，這樣的做法可以確保病毒不會散播出去，現在防疫的非常時期，大家應該可以理解並體諒。

傳染病防治醫療網指揮官張上淳認為，武漢肺炎會人傳人早已確定，首例本土家庭群聚意味家庭密切接觸是會傳染的，算是一個小的警訊，但並未超出預期，至少並非真正的社區傳染。

張上淳說，這也代表民眾從中國武漢返國有很高的機會被感染，因此居家自主隔離很重要，別再到外面去、居家隔離也須注意減少和家人接觸，分開房間或許比較保險。

至於這一波武漢肺炎疫情是否難以抵擋？張上淳說，要看病毒和宿主的臨床狀況，目前瞭解個案並非每例都有明顯發燒，或者燒一段短短後來又不燒。

他指出，當身體裡面有病毒、但症狀又不夠明顯時，恐怕就很難偵測，這部份令人擔心；如果沒發病就具有傳染力，在沒有警訊的情況，疫情恐怕會變得類似流感，難以防範。

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