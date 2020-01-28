武漢肺炎》彰化確診2病例 夫妻共接觸36人

彰化確診2病例，衛生局出示時序表。（記者湯世名攝）

2020-01-28 21:56:38

〔記者湯世名／彰化報導〕台灣今出現首起武漢肺炎「本土病例」！彰化縣衛生局今晚證實這起本土病例，是住在彰化縣的一對夫妻中的丈夫，妻子在20日從中國搭機返台，期間與丈夫還各自逛賣場、超市，短短5天夫妻就發病各有發燒、咳嗽症狀，被防檢單位鎖定後篩檢確診，目前都在醫院隔離病房治療，病況穩定。

彰化縣衛生局長葉彥伯與縣長王惠美今晚親上火線舉行記者會，葉彥伯指出，這名52歲的妻子是在1月20日從中國武漢搭機返台，回到彰化縣住處，與50歲丈夫同住，2人其間曾各自外出，妻子於24日到超市、賣場，丈夫當天也曾到賣場，不料隔天妻子就感到發燒、肌肉痠痛，丈夫陪同就醫時自己也不斷咳嗽，進行篩檢2人都確診罹患武漢肺炎。

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葉彥伯表示，夫妻2人從接觸到發病只有短短5天，2人就醫後進行篩檢也都確診罹患武漢肺炎，其丈夫還是第一起本土病例。防檢單位與衛生局針對他們曾去過的賣場、超市檢驗，發現共曾接觸過36名員工，他們也針對這些員工進行14天居家自檢，目前並無異狀，他們也針對夫妻曾去過的地方進行消毒，這2名夫妻狀況也相當穩定。

王惠美則表示，這名妻子是第5例，丈夫是第8例，經檢視過去的路徑，這2名夫妻出門時都戴口罩，且曾去過的地方都消毒，也要求36名員工居家自檢，民眾可以放心。

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彰化確診2病例，縣長王惠美（右）、衛生局長葉彥伯（左）今晚親上火線說明。（記者湯世名攝）

衛生局長葉彥伯今晚親上火線說明。（記者湯世名攝）

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