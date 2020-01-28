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衝買氣！台南彩券行砸重金找show girl當「工讀生」

彩券行為了衝買氣，請show girl當工讀生。（記者王捷攝）

彩券行為了衝買氣，請show girl當工讀生。（記者王捷攝）

2020-01-28 23:12:55

〔記者王捷／台南報導〕今年的武漢肺炎影響年節氣氛，年初台南佳里開出100萬後，疫情卻接連傳出，彩券買氣不如往年，台南一間彩券行的老闆黃嘉君，為衝彩券買氣，年假7天花了12萬請了14位show girl，每天有4位show girl輪番到店裡，但請他們不是為了辦活動，而是讓show girl到店裡當工讀生賣彩券，讓2000元刮刮樂售出8成，今天還開出2張10萬元彩券。

黃嘉君說，年節是彩券業的大日子，不過今年受到肺炎疫情的影響，除夕前就有感受到來客數下降，如果過年期間沒有賺到錢，整年都會是寒冬，所以他才不惜血本，請show girl衝一波買氣。

show girl時薪是基本工資的快10倍，有名的show girl因為有廣大粉絲支持，時薪都破千元，通常一般活動只會請show girl到場1、2個小時當活動看板，但黃嘉君為拚年節買氣，每天請4位show girl，輪流到店內4小時幫忙賣彩券，他原本也很擔心，結果意外吸引到一些show girl的年輕粉絲，讓店內擠滿人潮

黃嘉君說，他開彩券行10多年，購買彩券的年齡層比較高一點，但是這次年節突然多了很多年輕的客人，讓他覺得有機會進攻青年市場，台灣彩券南區經理尤素慧看到他提供的成果，也覺得未來應該請投注站想些創意，讓年輕人願意買一個「夢想」。

尤素慧說，雖然疫情頻傳，不過請顧客放心，投注站都會用酒精消毒，服務人員也會戴口罩，也提醒民眾勤洗手防疫，希望大家能中獎。黃嘉君說，以前要跑台北調貨，現在可以在南部就能領刮刮樂，貨源也很充裕，兌獎時間也延長到一點，讓投注站當天就對完帳，也要感謝台彩聽到投注站的聲音，讓大家減輕不少負擔。

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黃嘉君說，他開彩券行10多年，今年年節感覺了許多年輕客群。（記者王捷攝）

黃嘉君說，他開彩券行10多年，今年年節感覺了許多年輕客群。（記者王捷攝）

過年期間是彩券行的旺季。（記者王捷攝）

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