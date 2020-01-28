把握春節連假尾巴 搭淡海輕軌「靠北迎財氣」

台灣鐵道最北車站到站證明。（新北大眾捷運公司提供）

2020-01-28 21:03:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕淡海輕軌於大年初一至初五（1月25日至29日），在崁頂站（V11）舉辦「靠北迎財氣」活動，推出限量版新春一日券，同時贈送限量1萬份由金山財神廟過爐加持的招財錢母，並舉辦抽獎活動，獲得好評，鼓勵民眾把握春節假期，到全台最「靠北」的鐵道車站迎財氣。

新北大眾捷運公司總經理吳國濟表示，今年春節連假期間淡水天氣陰雨寒冷，淡海輕軌運量受天氣及武漢肺炎疫情影響，人潮略減，但「新春一日票」與最北車站崁頂站的招財錢母仍受到民眾喜愛，運量單日最高為大年初一共約1萬6000人次、初三1萬3000人次，預估今日收班可達1萬3000人次，明天大年初五是活動最後1天，歡迎民眾搭乘淡海輕軌，輕鬆走春、賞櫻。

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吳國濟指出，淡海輕軌大年初一至初五採假日班表運行，上午9點30分起至下午5點30分人潮尖峰時段均加發列車，平均班距為6至9分鐘。

另外，目前淡金鄧公站（V03）站外的滬尾櫻花大道與淡金北新站（V05）轉乘公車可抵達的天元宮後山櫻花已逐漸綻放。鼓勵民眾購買每張售價只要50元的春節限定版一日券，可在當日營運時間內不限次數搭乘輕軌。

吳國濟說，大年初五上午10點至下午5點到崁頂站，可憑一日券參加抽獎活動，獎品有淡海輕軌周邊紀念品及台灣鐵道最北車站紀念商品。民眾現場按讚成為「淡海輕軌 x 新北捷運」臉書粉絲，可獲得限定錢母，並參加臉書、IG打卡分享的抽獎活動。

淡海輕軌崁頂站春節期間舉辦「靠北迎財氣」活動。（新北大眾捷運公司提供）

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