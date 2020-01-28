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武漢肺炎》「哪些時候需要戴口罩」疾管署LINE貼圖宣導

嘉義市衛生局協助宣導疾病管制署LINE貼圖，建議民眾無須隨時都戴口罩。（嘉義市衛生局提供）

嘉義市衛生局協助宣導疾病管制署LINE貼圖，建議民眾無須隨時都戴口罩。（嘉義市衛生局提供）

2020-01-28 13:39:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕防範中國新型冠狀肺炎疫情，不少民眾戴口罩預防，甚至搶購口罩，衛生福利部疾病管制署製作LINE貼圖宣導「哪些時候需要戴口罩」，包括有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀、進出醫療院所、出入通風不良及擁擠密閉空間時、本身有慢性疾病的人等四大點。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋說，關於中國新型冠狀肺炎疫情，全國的確診案例共有5例，都是境外移入傳染，並沒有社區感染個案，但民眾為預防被傳染，即使在公園等通風場所也戴著口罩，日後有口罩需求時，擔心因此口罩供應不足。

廖育瑋說，根據疾管署資料建議民眾，只要有呼吸道症狀、感冒症狀者才需要戴口罩，一般健康民眾無須隨時戴著口罩，並做好自主管理，包括量體溫、勤洗手、少出入密閉場所等，將物資留在真正需要的時候再使用。

廖育瑋也提醒，目前網路傳言嘉義、台中、屏東與南投等地區醫院，有確診武漢肺炎病例，如「嘉義OO已經確診一例武漢肺炎，……」、「第一醫療大樓已經三個人確診武漢肺炎，醫院方面並沒有公開」、「東港OO確診一位武漢病毒病患……」及「埔里OOO醫院確診一例武漢肺炎」等相關訊息，都屬不實訊息，如有疫情及防治措施，統一由中央流行疫情指揮中心公布，民眾對來源不明或未經證實的疫情資訊，不要隨意散播、轉傳，否則恐觸犯傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定。

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