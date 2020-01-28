武漢肺炎》防疫不能開玩笑！無聊警PO文到武漢被法辦

桃園一名吳姓員警在臉書po文，表示在武漢要帶點「好料」返台，引起網友恐慌並熱搜。（記者陳恩惠翻攝）

2020-01-28 13:27:55

［記者陳恩惠／桃園報導］武漢肺炎疫情持續升溫，國內防疫視同作戰之際，在桃園市服務的一名吳姓員警休假在家卻閒極無聊，前天週日深夜在個人臉書上PO文「來這邊帶點好料的回去和大家分享」，打卡點標示的是「華南水果批發市場」，但照片卻使用疑似武漢肺炎病毒的發源地的「武漢華南海鮮批發市場」及防疫人員的照片，引起網友注意熱搜並檢舉；桃園市警八德分局迅速召開考績委員會祭出記一大過並調地服務的處分，還將他依傳染病防治法移送法辦。

桃市警八德分局副分局長黃柏今說明表示，吳姓員警並未出國，休假期間在個人臉書發表「武漢肺炎」的不當言論，本分局獲知後，已立刻通知吳員說明，調查後將依傳染病防治法第63條移送法辦。

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吳員接受調查時表示，臉書PO文的照片是從網路找的圖，當時只是想要開個玩笑，不知道自己的行為是錯的，同時也在得知遭到網友熱搜後，也將臉書不當地PO文刪除。

同時桃園市警八德分局一早也召開考績委員會，將吳員予以記一大過及調地處分，未來將對他加強輔導考核，如果再不適任警職將斷然予以淘汰，而吳員今早也到偵查隊製作筆錄，訊後將依傳染病防治法相關規定，移送法辦。

警方也籲請民眾不要再截圖轉傳，以免造成民眾恐慌而觸犯法律。

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桃園市警八德分局副分局長黃柏青說明。（記者陳恩惠翻攝）

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