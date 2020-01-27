溪頭獼猴搶食 工作人員吹哨子、丟石頭驅趕也不怕

南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區神木景點，27日上午出現一隻台灣獼猴，搶食遊客食物。（許姓民眾提供）

2020-01-27 20:07:35

〔記者張協昇／南投報導〕溪頭獼猴又出沒搶食!今天是大年初三，不少民眾趁著好天氣到溪頭自然教育園區健行走春，不過園區內的神木景點，上午卻出現一隻台灣獼猴，兇猛爭搶遊客食物，工作人員吹哨子及丟石頭驅趕也不怕，還不時爬上電線桿及跳進樹叢裡，與工作人員大玩捉迷藏遊戲，令人啼笑皆非。

南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區，動植物生態資源豐富，惟近年來園區常有台灣獼猴族群出沒搶食，去年10月13日，即有一隻台灣獼猴在大草原區，接連多次搶食遊客食物，今天上午又有一隻台灣獼猴在神木景點搶食遊客食物。

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許姓遊客表示，今天上午9時20分許，這隻獼猴先是要偷吃神木區商家的食物被驅趕後，不畏現場遊客眾多，轉而以迅雷不及掩耳速度搶食一名遊客手中食物，工作人員見狀趕緊吹哨子、丟石頭驅趕，這隻獼猴隨即爬上電線桿。

許姓遊客指出，當工作人員稍不注意時，這隻獼猴又跳下來搶食，工作人員再度驅趕時，牠又迅速爬上電線桿及跳進樹叢裡，與工作人員大玩捉迷藏遊戲，讓工作人員莫可奈何，只好請現場遊客暫時不要拿出食物。

神木區商家說，獼猴搶食速度相當快，稍不注意，店裡整串香蕉及地瓜就會被搶走。

溪頭自然教育園區則在園區張貼告示，呼籲遊客勿餵食園區內野生動物，且看見獼猴不要將食物露出，及儘量不要以塑膠袋及保特瓶等透明容器盛裝食物，避免獼猴搶食。

溪頭自然教育園區獼猴搶食後爬上電線桿，工作人員莫可奈何。（許姓民眾提供）

溪頭自然教育園區去，去年10月，即有一隻台灣獼猴在大草原區，搶食遊客饅頭等食物。（資料照，記者張協昇攝）

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