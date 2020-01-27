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武漢肺炎》賣太快！彰化口罩工廠一上午賣6萬片 N95口罩賣光光

彰化田中的口罩工廠今天一開賣，民眾搶搬口罩。（記者劉曉欣攝）

彰化田中的口罩工廠今天一開賣，民眾搶搬口罩。（記者劉曉欣攝）

2020-01-27 15:28:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕搶購速度太驚人！彰化田中口罩工廠今天春節首日開賣，原本準備12萬片可以分3天來賣，沒想到，才開賣一個上午，就賣掉6萬片口罩，眼看庫存只剩一半，而N95口罩全部賣光光，只好緊急宣布下午休館；今天緊急加開的1條生產線，全部投入N95口罩的生產！

彰化田中口罩工廠從除夕開始停工，原本預計要在大年初六才恢復生產，門市部今天先營業，從早上7點就有人來排隊，就是準備要搶購口罩，由於民眾大排長龍，只好發放號碼牌，每人限量採購5盒，而N95口罩只能採買1盒。

雖然現場人員一再說明，除非要進入中國武漢或是湖北，才有需要戴上N95口罩，但民眾幾乎還是把N95口罩列為首選，就算是限量1盒，每人都是先抱N95口罩再說，造成N95口罩庫存全部被搬光光

由於今天排隊人潮太多，在民眾大舉搶購下，光是一個上午才3個小時，就賣掉6萬片口罩，口罩工廠眼見庫存只剩一半，再這樣賣下去，今天就會賣光光，只好緊急宣布下午休館，明天上午9點再發放號碼牌。

口罩工廠強調，今天緊急加開1條生產線，因為N95沒有庫存，決定今天先生產N95口罩，明天將會有2條生產線投入生產。

彰化田中的口罩工廠今天大排長龍，下午休館，明天上午9點發號碼牌。（記者劉曉欣攝）

彰化田中的口罩工廠今天大排長龍，下午休館，明天上午9點發號碼牌。（記者劉曉欣攝）

彰化田中的口罩工廠今天一開賣，光一個上午就賣掉6萬片，下午緊急宣布提前休館。（記者劉曉欣攝）

彰化田中的口罩工廠今天一開賣，光一個上午就賣掉6萬片，下午緊急宣布提前休館。（記者劉曉欣攝）

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