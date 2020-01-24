武漢肺炎》中港澳班機旅客入境 即起須填寫「旅客健康聲明卡」

即日起針對中、港、澳入境班機全面實施旅客必須填寫「健康聲明卡」才得入境，由於準備不足，有旅客攜家大小在寒風刺骨的機坪填寫。（記者姚介修攝）

2020-01-24 17:36:33

〔記者姚介修／桃園機場報導〕今天是除夕夜，疾管局下午4點開始針對中、港、澳入境班機實施旅客全面填寫「旅客健康聲明卡」才得入境，聲明卡由兩名警察在登機門檢查聲明卡內容、旅客是否填寫及回收，由於準備倉促讓不少入境旅客在空橋大塞車，旅客也怨聲不斷。

針對「2019新冠狀病毒」桃園機場疾管局新措施，疾管局在下午4點起針對所有中、港、澳地區入境班機實施旅客入境健康聲明表，並由警政署增派保一總隊員警在空橋門口回收，有些班機因還未領到，準備及設想不周全，許多接駁機坪入境旅客攜家帶眷在機坪長廊工作車填寫，由於機坪風大寒冷，顯得有些突兀，也讓國人無法感到回到國門的溫暖，更因為回收聲明卡員警還要確認每位旅客過去14天是否有症狀及去過武漢的填寫，造成旅客大塞車開口幹譙，顯見疾管局倉促沒有規劃造成民怨，旅客直言「聯絡內容填寫不實，也無法確認」。

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今天下午4點後至初一淩晨，中、港、澳入境班機共有58班（不含共用班號），初一開始正常每天將有超過百個班次適用該新措施，不過中國已經全面封境禁止旅客出國，勢必對航空運作及旅客造成一定衝擊。

除夕出入境人數較昨天的14萬多人減少約2萬多人，入境旅客有2萬6千多人，其中外籍旅客居多，加上「2019新冠狀病毒（SARI）」作怪，絕大部分旅客都戴口罩保護自己。

根據移民署統計，桃機1月24日旅客人數預報為120420人，其中出境63191人，入境57229人，昨日小年夜出入境人數為141548人，分別是出境73468人，入境68080人。

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即日起針對中、港、澳入境班機全面實施旅客必須填寫「健康聲明卡」才得入境，由於準備不足，有旅客攜家大小在寒風刺骨的機坪填寫。（記者姚介修攝）

即日起針對中、港、澳入境班機全面實施旅客必須填寫「健康聲明卡」才得入境，由於準備不足，有旅客攜家大小在寒風刺骨的機坪填寫。（記者姚介修攝）

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