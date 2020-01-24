武漢肺炎》無藥可救？ 疾管署：散播、轉傳謠言最重罰300萬

散布肺炎無藥可救？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，散播、轉傳謠言觸犯傳染病防治法、社會秩序維護法。（記者劉力仁攝）

2020-01-24 16:07:22

〔記者劉力仁／台北報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，社群網站流傳武漢肺炎無藥可救等相關傳言，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯傳染病防治法第63條最重罰3百萬元，或社會秩序維護法第63條第1項第5款，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

疾管署表示，最近網路流傳「#病毒進入人體後干擾免疫系統，#讓免疫系統誤認爲肺細胞是外來物從而發起進攻。……」、「#目前市面上所有的藥物均無效」、「目前此肺炎無藥可救，只能用類固醇（激素）保命」、「蜂蜜檸檬對呼吸道疾病最為有效」等語，與事實不符，也造成人心惶惶。

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莊人祥表示，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由指揮中心統一對外公布，由於嚴重特殊傳染性肺炎係屬新興傳染病，目前無疫苗也無專治藥物，是採支持性療法，請民眾勿聽信偏方，接獲類此訊息切勿轉傳。又食品標示、宣傳或廣告如有誇張、易生誤解或宣稱醫療效能之情形，可能構成違反食品相關法規，亦提醒網友避免觸法。

莊人祥表示，中國大陸武漢市旅遊疫情建議已提升至第三級警告（Warning），提醒民眾如非必要應避免前往當地。若需前往，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。自武漢及其鄰近區域返國入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打免付費防疫專線1922或（0800-001922）專線並依指示配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站。

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