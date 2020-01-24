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武漢肺炎》疫情升溫 觀光局通知全國旅行社禁止出團中國

隨著中國武漢肺炎疫情擴大，交通部、觀光局、旅行商業同業公會全聯會已開會討論並取得共識，明日凌晨0點起，將全面禁止旅行團赴中國旅遊，示意圖，與新聞無關。（資料照）

隨著中國武漢肺炎疫情擴大，交通部、觀光局、旅行商業同業公會全聯會已開會討論並取得共識，明日凌晨0點起，將全面禁止旅行團赴中國旅遊，示意圖，與新聞無關。（資料照）

2020-01-24 18:09:30

首次上稿 17:16
更新時間 18:09（新增旅行社意見）

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著中國武漢肺炎疫情擴大，交通部、觀光局、旅行商業同業公會全聯會已開會討論並取得共識，明日凌晨0點起，將全面禁止旅行團赴中國旅遊；自由行方面則不受限制。觀光局長周永暉表示，目前受影響人數還在請各縣市旅行公會協助統計，預計明日才會有較完整團數、人數統計出來。

周永暉表示，全國旅行社暫停出團中國進行旅遊，主要是因應中國有發布旅遊禁令，禁止中國旅行團出團，觀光局查證後確定有此事情。考量到中國旅遊可能會面臨當地無法接待情況，且還有安全方面疑慮，所以觀光局認為赴中國旅遊團應有所調整，且國人若赴中國旅遊回台灣，都要觀察14天，這樣社會成本蠻高；目前決定是從明日凌晨0點起，才全面停止出團，今日晚間旅行團仍可出團。

自由行方面，周永暉說，會尊重民眾個人自主，但會呼籲盡量不要前往，若一定要前往中國的話，要注意防範及做好個人健康管理。

雄獅旅遊表示，因應觀光局宣布中國旅遊禁令，及部分景區關閉，為維護消費者權益，雄獅旅遊取消1月25日至2月3日所有赴中國的團體旅遊行程；費用方面除簽證等規費外，一律全額退費。

可樂旅遊表示，即日起至2月29日，所有中國旅行團將取消出團，旅客除證照費用外，將無償全額退費。若旅客需轉團，可樂旅遊業務會在春節後，盡力協助旅客挪轉其他可樂團體行程，並提供短線（日本、韓國、東南亞）500元，長線（美加、紐澳、歐洲）1000元的優惠。3月1日之後出發去中國的旅遊團，會視疫情狀況再行通知。

創意旅行社董事長李奇嶽表示，其實許多民眾自己都很擔心要來退團，還有許多購買機加酒的民眾，也都很擔心想要來退費；目前公司規劃明起取消14天的中國團出團。

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