方便民眾參香 壽山巖初一、二另提供500個車位

方便民眾參香，壽山巖觀音寺公告，初一、二另提供500個車位。（壽山巖提供）

2020-01-24 17:08:21

［記者謝武雄／桃園報導］每逢農曆春節、位於龜山區壽山巖觀音寺，都會湧入大批信徒、遊客至廟宇祈求觀音菩薩保佑，為此，警方從25日至29日，針對寺廟周邊道路進行交通管制，另外，廟方於初一、初二兩天，向東方球場商借500個停車位，希望民眾多加利用。

廟方表示，壽山巖觀音寺連同在萬壽路二段既有停車位，將可提供2000多個車位，連同接駁專車，希望可解決參香停車問題。

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