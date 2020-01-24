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高市新港宮「過年搏石斑」有機會把市價萬元40斤龍膽石斑帶回家

高雄永安新港宮大年初二舉辦「過年搏石斑」活動，百元香油金就有機會將40台斤重、市價1萬5000元的龍膽石斑帶回家加菜。（記者蘇福男翻攝）

高雄永安新港宮大年初二舉辦「過年搏石斑」活動，百元香油金就有機會將40台斤重、市價1萬5000元的龍膽石斑帶回家加菜。（記者蘇福男翻攝）

2020-01-24 14:15:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕「石斑魚的故鄉」高雄市永安區新港社區，慶祝蔡英文總統競選連任，立委邱志偉永安後援會長何擇良1月21日大手筆免費發送千尾酥炸石斑魚供民眾享用，新港社區和新港宮大年初二（1月26日）另有一場別開生面的「平安迎福搏石斑」活動，一次擲出6顆骰子、每顆骰子皆為6點者，就能將40台斤以上、市價1萬5000元的龍膽石斑帶回家替年菜加菜！

永安區石斑魚養殖面積450公頃，年產量1.1萬公噸，其中，7成外銷中國大陸，3成內銷，以活魚銷售為主，體型最大的龍膽石斑，一般約需養殖3年、20台斤以上才會上市，皮Q少刺多肉且富含膠質，堪稱是「石斑之王」。

新港社區、新港宮和新港里辦公處今年新春以「石斑魚」為主題舉辦系列活動，首波「海派旺年鼠來寶」將於大年初二（1月26日）在新港宮廟埕熱鬧登場。

初二上午10點至下午4點舉辦「平安迎福搏石斑」活動，搏石斑類似昔日過年「搏狀元餅」習俗，只要捐100元好運香油金，就能獲得6顆骰子，6顆骰子同時擲出，如果每顆骰子皆為6點者，就能將40台斤以上、市價1萬5000元的龍膽石斑帶回家加菜，擲出機率為4萬6656分之1，另擲出3個至5個6點者，也有1至3尾的石斑魚獎品。

初二中午的回娘家饗宴，則將在新港宮廟埕席開50桌，由在地連續11屆石斑魚大餐總廚仁弘師掌廚，將端出新鮮美味的石斑魚等手路菜，現場還安排藝人高瑞屏、王秀琪等人演唱，陪永安人熱鬧過新年。

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