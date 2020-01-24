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春節到竹縣踏春 手作體驗、市集表演、漫步賞花好愜意

新竹縣橫山合興愛情車站春節不打烊，暮旅市集新春場「文創市集X客庄文化」初三推出多項手作和市集活動。（新竹縣九讚頭文化協會提供）

新竹縣橫山合興愛情車站春節不打烊，暮旅市集新春場「文創市集X客庄文化」初三推出多項手作和市集活動。（新竹縣九讚頭文化協會提供）

2020-01-24 13:44:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕踏春去！春節期間，新竹縣湖口好客文創園區、竹北市新瓦屋客文化保存區、橫山鄉合興愛情車站皆有手作、市集或表演活動；新埔鎮台開雲夢山丘則有3萬多株茶花開放參觀，提供全家春遊踏青的去處！

湖口鄉農會表示，湖口好客文創園區「新春來做客，好客陪你慶鼠年」活動，初一「老鼠愛大米」，偕同家人踏春上傳合照+打卡，有機會獲得好運米香一份。初二到初五「好運就鼠你」，在農會小舖消費滿500元可丟骰子比大小，贏家抽紅包。初五「數不完的好運」請來新竹聯豐龍獅戰鼓團熱鬧表演迎新年。

春節期間，還有街頭藝人岳均獻唱經典歌曲、「鋼鐵之星」街頭雜技、傳統技藝「千義陀螺」、「峰兒 x jazz drums」等表演。

竹北市新瓦屋在春節期間高掛了500多盞璀璨繽紛的彩繪燈籠，如繁星照耀園區巷道，初三到初五（27~29日）大草坪還有藏物市集—手感新市力春節場，歡迎到新瓦屋賞燈、看展、逛市集。

橫山合興愛情車站的櫻花已陸續綻放，駐站工作室初一、初二皆正常營業，有乾燥花店、木作店、小農在地食材、童趣火車等。暮旅市集新春場「文創市集X客庄文化」，初三到初五（27~29日）上午10點到下午4點半有捏麵造型小木夾、手作幸運乾燥花圈、手工蠟燭課程，以及親子生態故事、客家原創歌手演唱、詩詞與音樂講演，還有多樣化攤位市集。

新埔鎮雲夢山丘「花鳥溫泉季」，開放時間是26日（初二）到2月2日（初九）連續8天，上午9點半至下午5點，免費入園，但現場收取停車清潔費。園區除有3萬多株茶花開放參觀，今年新增「積木館」景點，為日本建築隈研吾大師設計，以1472個三角積木完成的金字塔型建築，每天有四場專人定時導覽，以及集戳章兌換祈福御守活動。

春節期間，新竹縣湖口好客文創園區推出「新春來做客，好客陪你慶鼠年」系列活動，邀請鄉親來踏春。（記者廖雪茹攝）

春節期間，新竹縣湖口好客文創園區推出「新春來做客，好客陪你慶鼠年」系列活動，邀請鄉親來踏春。（記者廖雪茹攝）

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