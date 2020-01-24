新春第一波櫻花滿開潮 汐止花海成年假走春熱點

汐止區康誥坑溪旁200多株台灣山櫻沿著河畔綻放桃紅色花海。（新北市府景觀處提供）

2020-01-24 13:30:49

〔記者周湘芸／新北報導〕隨著新春報到迎來第一波櫻花滿開潮，新北市汐止區康誥坑溪旁200多株台灣山櫻沿著河畔綻放桃紅色花海，不僅白天能賞櫻走春，夜間亮起的「溪澗夜櫻」也是首波賞櫻嬌點。另外，位於三芝區的牧蜂農莊、金山區的六股平原及寧靜海香草園年假不打烊，民眾走春可來一趟農家時光。

新北市景觀處表示，康誥坑溪流域中上游為自來水水質水量保護區，有原生魚種溪哥、苦花等，民眾步行於兩岸櫻花樹下，也能感受清澈溪水與豐富生態。且今年冬季氣候偏暖，櫻花綻放區域多屬近郊山區，民眾可把握年節假期前來賞櫻走春。

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農業局長李玟表示，牧蜂農莊三面環山，設有蜜蜂教學館與戶外養殖區，並且提供導覽講解蜜蜂生態與習性，過年期間上午9點至下午6點均免費參觀。農莊經營人簡誌良表示，雖然年假期間不供應餐點，但相關遊程皆可體驗。

另外，汪汪地瓜園位於金山六股平原，由豐饒的火山土以及陽明山清泉孕育出鬆綿地瓜，現場開放民眾親手「焢窯」，初二開始營業，凡預訂窯烤雞行程，即可免費參加地瓜種植體驗活動。位於金山的寧靜海香草園背山面海，專門種植各類香草植物，過年期間也免費開放園區參觀，提供窯烤披薩預約服務。

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