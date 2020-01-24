把握除夕初一好天氣！初二轉雨轉冷 高山可望現春雪

今除夕（24日）各地天氣大致穩定偏暖，好天氣將持續到明初一（25日），民眾可以把握機會走春。（資料照）

2020-01-24 10:56:41

〔即時新聞／綜合報導〕今除夕（24日）各地天氣大致穩定偏暖，好天氣將持續到明天初一（25日），民眾可以把握機會走春。初二起天氣將明顯轉變，轉為有雨天氣，初三氣溫開始下降，初四可能有強烈大陸冷氣團南下，加上水氣旺盛，中部以北2000公尺以上高山有機會出現明顯降雪。

天氣風險公司指出，受到偏東風影響，今明兩天全台灣天氣大致穩定，只有東半部沿海和基隆東北角有些零星短暫陣雨，各地午間高溫上看26至29℃，可以利用今天大掃除，明白天踏青走春，但西半部因為風速微弱，擴散不佳，民眾外出時須留意空氣品質問題。

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初二（26日）起鋒面南下，全台天氣明顯轉變，從北到南都將轉為有雨的天氣，局部地區雨勢較大，甚至有機會聽到春雷，氣溫也會逐步下滑，初三（27日）鋒面通過，冷空氣逐漸增強，各地氣溫持續下降，初四（28日）冷氣團甚至強烈冷氣團影響，北部、中部的高山氣溫將降至冰點，有機會出現明顯的降雪，不只是雪山或合歡山，中部以北2000公尺以上山區都有機會下雪。

這波冷空氣將會是這個冬天最強的一波冷空氣，甚至有機會挑戰2年來首度「寒流」，全台灣都會明顯感覺到寒冷。

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