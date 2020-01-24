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新瓦屋彩繪燈籠高高掛 春節假期相約賞燈、看展、逛市集

迎新年，新竹縣竹北市新瓦屋創藝聚落古樸的巷道中，高掛了500多盞璀璨繽紛的彩繪燈籠，如繁星照耀園區巷道，帶給市民滿滿幸福感。 （記者廖雪茹攝）

迎新年，新竹縣竹北市新瓦屋創藝聚落古樸的巷道中，高掛了500多盞璀璨繽紛的彩繪燈籠，如繁星照耀園區巷道，帶給市民滿滿幸福感。 （記者廖雪茹攝）

2020-01-24 10:50:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎新年，新竹縣竹北市新瓦屋創藝聚落春節期間不打烊！古樸的巷道中，高掛了500多盞璀璨繽紛的彩繪燈籠，如繁星照耀園區巷道，帶給市民滿滿幸福感，展期到2月29日止， 初三到初五（27~29日）大草坪還有藏物市集—手感新市力春節場，縣府邀請大家到新瓦屋賞燈、看展、逛市集。

縣長楊文科表示，為讓民眾積極參與在地的公共藝術創作，文化局日前書新瓦屋「福客慶豐年」活動中，開放100個民眾彩繪燈籠，另外400個彩繪燈籠開放20人以上的團體報名，吸引幼兒園、國小、教會、社福單位共襄盛舉，其中除了有親子組，還有日本人以及美國混血兒報名，感受台灣濃濃的年味。

迎接鼠年，文化局聘請老師教授老鼠的畫法，將鼠年意象彩繪上燈籠。彩繪燈籠作品有富童趣的線條組合、卡通圖案、吉祥話等，另有藝術家謝麗琴用書法、水墨在12盞12吋燈籠上創作。

看見六家裝置藝術展「光耀六家Glorious LiuJia」展期到2月29日，創作者包括許月齡花藝設計總監和劉春生老師，作品結合了代表客家多元文化的新竹地景風貌攝影，以及繽紛多彩的花藝元素，喚醒人們對這片土地的熱愛和人文情感記憶。

此外，新瓦屋大草坪藏物市集，推出手感新市力春節場，時間為初三到初五上午11點到下午5點，詳情可參見FB「藏物市集」粉絲專頁。

新竹縣竹北市新瓦屋創藝聚落春節期間不打烊！ 初三到初五（27~29日）大草坪有藏物市集—手感新市力春節場，縣府邀請大家到新瓦屋賞燈、看展、逛市集。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市新瓦屋創藝聚落春節期間不打烊！ 初三到初五（27~29日）大草坪有藏物市集—手感新市力春節場，縣府邀請大家到新瓦屋賞燈、看展、逛市集。 （記者廖雪茹攝）

看見六家裝置藝術展「光耀六家Glorious LiuJia」，作品結合了代表客家多元文化的新竹地景風貌攝影，以及繽紛多彩的花藝元素，喚醒人們對這片土地的熱愛和人文情感記憶。 （記者廖雪茹攝）

看見六家裝置藝術展「光耀六家Glorious LiuJia」，作品結合了代表客家多元文化的新竹地景風貌攝影，以及繽紛多彩的花藝元素，喚醒人們對這片土地的熱愛和人文情感記憶。 （記者廖雪茹攝）

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