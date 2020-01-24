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寺廟藏美食！客家麻糬、薑茶小湯圓 竹市邀民眾來趟另類寺廟小旅行

新竹市金山寺的招牌客家麻糬。（新竹市政府提供）

新竹市金山寺的招牌客家麻糬。（新竹市政府提供）

2020-01-24 15:47:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市許多古蹟寺廟不僅是信仰中心，特定節日還會提供免費美食！像是開台金山寺初一提供客家麻糬、舊城區的內天后宮初一到初三夜提供熱薑茶加小湯圓，市府歡迎全國民眾來新竹市體驗另類「寺廟小旅行」，不僅拜拜保平安，還可以看古蹟、享用「神明加持」的在地平安美食！

市府說，廟宇附近更是傳統美食小的集散地，如肉圓、炸肉、腸粉等，許多廟宇也會提供免費的餐點讓香客享用，與香客結緣，市府特別整理了一系列經典廟宇平安美食，提供給市民朋友們參香祈福打卡完之後，別忘了留下來「吃平安」討個吉利！

民政處表示，位於新竹科學園區內的開臺金山寺，為國家三級古蹟，主祀觀世音菩薩，是新竹客家人的重要信仰中心，廟方每逢初一、十五都會提供經典的客家麻糬，純白充滿嚼勁的香Q麻糬配上香氣十足充滿顆粒的花生粉，常常一推出就在短時間內「完食」。除了初一、十五，在農曆2月19日觀音佛誕、6月19日觀音成道及9月19日觀音出家日，也會加碼提供招牌客家麻糬。

位於舊城區西門街的內天后宮，有200多年歷史，主祀天上聖母；因過去位在竹塹城內，因此稱為內媽祖廟，與北門城牆外的長和宮並稱為新竹內外媽祖。每到農曆新年初一至初三，廟方就會提供獨特的熱薑茶加湯圓，薑氣十足、暖呼呼的薑茶加上Q彈小湯圓，代表吃福圓、好過年，讓信徒暖心也暖身。而廟旁的廟口肉圓，皮薄肉多的紅糟肉圓，是許多信徒力推的在地美食。

被列為國家三級古蹟的長和宮，信徒稱為外媽祖廟，早年因貿易往來興盛，許多郊商將長和宮當作議事地點，取名「長和」有長久合作，和平共處的含意。長和宮和市定古蹟水仙宮香火鼎盛，每年農曆3月23日媽祖壽誕、7月23日普渡法會及11月11日補運法會都會提供現煮的米苔目、炒米粉、素麵及甜湯等經典新竹小吃提供給參香的信眾。

長和宮旁有一家「明和麵店」不賣麵，只賣獨門的炸肉與粉泵，炸肉皮脆多汁肉塊扎實又鮮嫩，粉泵吃起來風味十足。

國家三級古蹟關帝廟，不僅保存完善的古蹟石碑，建築樣式獨特，每年農曆6月24日關聖帝君及5月13日關平太子聖誕這兩天，會提供道地客家米苔目淋上甜蜜冰涼的糖水，讓信徒可吃涼涼，消消暑氣；此外，廟旁有家隱藏在關帝廟附近，內行人才知道的美味腸粉「老港陳」，老闆是移居台灣的香港人，招牌的腸粉類現點現做，是許多夜貓子的私房宵夜。

另在西濱公路上的太初玄清宮，主祀奉道教三清道祖及天上聖母，每年春節期間會推出象徵財富、長壽及金榜題名的黃金蛋、長壽麵線及狀元豆干給廟裡參拜的信眾，希望為信眾帶來一整年的財運、身體健康及考運。

新竹市內天后宮的廟口肉圓。（新竹市政府提供）

新竹市內天后宮的廟口肉圓。（新竹市政府提供）

長和宮不定期提供的貢丸湯供信徒享用。（新竹市政府提供）

長和宮不定期提供的貢丸湯供信徒享用。（新竹市政府提供）

長和宮主委楊金土（右）與明和麵店招牌美食炸。（新竹市政府提供）

長和宮主委楊金土（右）與明和麵店招牌美食炸。（新竹市政府提供）

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