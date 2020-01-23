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武漢肺炎》及早放假躲過 湖北逾250台生早已返台

中國武漢肺炎疫情爆發，昨晚中共下令武漢封城，黃岡市及鄂州市也跟進，根據教育部清查，過去有超過250名台灣學生赴湖北就讀，因學校放寒假，皆已提早返台。（美聯社）

中國武漢肺炎疫情爆發，昨晚中共下令武漢封城，黃岡市及鄂州市也跟進，根據教育部清查，過去有超過250名台灣學生赴湖北就讀，因學校放寒假，皆已提早返台。（美聯社）

2020-01-23 19:16:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國武漢肺炎疫情爆發，昨晚中共下令武漢封城，今午夜開始黃岡市及鄂州市也封城，教育部清查，透過陸委會與海基會等單位了解，過去有超過250名台灣學生赴湖北就讀，因學校放寒假，學生皆已提早返台，目前無學生受困武漢；另有1學校取消下學期與中國的雙邊學生交流，提醒各大專校院校長注意疫情發展與防疫作為。

教育部表示，經過陸委會與海基會了解，在湖北就學的250多名台生均已返台，目前尚未接獲需要協助的個案，未來將持續與各部會保持聯繫，隨時掌握學生動態。

另，教育部也清查赴中國交流活動登錄平台，發現有2間學校曾登記赴湖北省武漢市的交流活動，其中1校是去年10月期間派員參加學術研討會（5名教師、4名學生及其他隨團人員2人），早已結束；另外還有1校原定要在108學年第2學期（2月開學）與武漢市進行學生雙邊交流研修，因疫情考量決定暫停。

教育部提醒，大專院校的校長須注意疫情發展及防疫作為，中央則已成立「嚴重特殊傳染性肺炎疫情流行指揮中心」，教育部也在21日成立應變工作小組，目前疾管署將當地旅遊疫情列為第3級警告，提醒民眾如非必要應避免前往，未來教育各單位也會配合疫情監測，因應不同疫情調整相關策略與作為。

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