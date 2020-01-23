武漢肺炎》網傳101櫃姐「想戴口罩卻無法」？ 網友發聲力挺

有網友在臉書上呼籲大眾，一起為站在第一線的服務人員發聲，讓他們有權選擇戴上口罩。示意圖，非當事人。（資料照）

2020-01-23 16:27:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情蔓延，許多民眾上街搶購口罩預防感染，不過有網友到台北101逛街時，卻發現專櫃人員都沒戴口罩，員工更透露「自己也很想戴，但上面不是很希望我們戴」，該網友就在臉書呼籲大家為第一線服務人員發聲。

今日一名網友在臉書發文表示，他到101逛街時恰巧遇到整團沒戴口罩的中國遊客，他知道要去101這種一級戰區，當然要戴上口罩，而他發現除了飲食業本來就有戴口罩外，其他大多店家或專櫃人員都沒戴口罩。

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這位網友結帳時詢問店經理「你們怎麼都不戴口罩呢？遊客那麼多，第一線站櫃很危險吧？」，店經理回覆「今天商場外都有發口罩給客人，其實我們真的很想戴，家裡都有老有小，接下來年節人肯定多，但上面不是很希望我們戴口罩，覺得看起來不是很恰當」。

他進一步追問「照理來說，公司應該是不能禁止你們戴口罩上班」，店經理答「是沒有強制說不行，但是，你知道的精品形象很重要」，他感覺到店經理跟櫃姐欲言又止的神情，決定靠自己來挖出這個答案，便到各間店家與櫃姐聊口罩話題，幾乎都得到一樣的回答「超想戴但沒辦法」。

接著這名網友到服務台申訴，隨後接到一位高階主管來電說明「我們跟各品牌的關係是場地承攬合約，但我們也只能盡量佈達給各廠商，實際情況下，101無法干涉各公司內政，也無法無權利強制所有廠商配合」，但101內部員工若身體不適就能戴口罩。

這位網友指出，如果這一題只有顧客端可以幫忙出聲的話，呼籲大家幫忙所有在第一線的服務人員，不只是101，還有航空公司組員與機場免稅店員等，讓他們可以自己選擇把口罩戴起來。

針對這則貼文，台北市議員「呱吉」邱威傑辦公室也提出建議，因疾管署和台北市衛生局都已針對新型冠狀病毒提出警告，為避免中國旅客頻繁造訪的景點成為感染熱點，建議101主動為員工提供個人防疫用品（如口罩）並開放於工作時配戴。

邱威傑也提到「若有員工因戴口罩遭罰，請讓本辦知道，本辦可向勞動局申請勞檢」，以稽查雇主是否違反職業安全衛生法。

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