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武漢肺炎》喊話免戴口罩恐違法！林靜儀：已請疫情中心開罰

農曆春節假期第一天，今23日台北年貨大街人潮湧現，由於武漢肺炎疫情蔓延期間，呼籲民眾出門請戴上口罩並勤洗手，預防感染疾病。（記者塗建榮攝）

農曆春節假期第一天，今23日台北年貨大街人潮湧現，由於武漢肺炎疫情蔓延期間，呼籲民眾出門請戴上口罩並勤洗手，預防感染疾病。（記者塗建榮攝）

2020-01-23 15:35:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發武漢肺炎，除了在中國境內快速蔓延，各國也展開各自的防疫工作。不過主持人王又正在節目上建議「民進黨政府應該堵住病情缺口，如果這樣何需戴口罩？在台灣需要戴口罩嗎？不需要」，引發網路討論；立委林靜儀則表示，傳播錯誤資訊叫民眾在疫情防治時不需戴口罩恐違法，並已請指揮中心開罰。

王又正在節目上指出「民進黨政府應該堵住病情缺口，如果這樣何需戴口罩？在台灣需要戴口罩嗎？不需要」，在這防疫的警要關頭，該言論隨即引發各方討論，事後他則出面回應自己是用邏輯推演來提出呼籲，「當一個國家因為傳染性疾病而搞到人人自危，我期許政府能做到『身在台灣不戴口罩也不用擔心染病』，有什麼問題嗎？」

林靜儀雖然未直接點名，但她在臉書上強調，若傳播錯誤資訊叫大家在疫情防治時不需戴口罩，將可能違反「傳染病防治法」，對此林靜儀已經請指揮中心進行開罰。

許多網友看了紛紛留言表示「謝謝委員」、「感謝撥亂反正」、「謝謝，防疫不能造謠，讓他們為發言負責」、「該台叫大家不用戴口罩，真的是超瞎的發言！」、「開罰？直接撤照卡實在啦」、「開罰要快喔」、「一定要開罰，太可惡了」。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、感染症狀與預防措施一次看懂
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