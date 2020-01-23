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南藝大師生聯手 用音樂回饋嘉義家鄉

李威龍（右）演奏鋼琴、李季（左）拉小提琴，兩人攜手演奏「貝多芬：第7號小提琴與鋼琴奏鳴曲第一樂章」。（記者丁偉杰攝）

李威龍（右）演奏鋼琴、李季（左）拉小提琴，兩人攜手演奏「貝多芬：第7號小提琴與鋼琴奏鳴曲第一樂章」。（記者丁偉杰攝）

2020-01-23 09:12:29

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕台南藝術大學音樂系主任李威龍是嘉義子弟，同校系老師李季是嘉義女婿，兩人日前帶領南藝大音樂系學子首度在嘉義市舉行「嘉南琴緣」音樂會，演奏多首經典名曲，用音樂回饋嘉義家鄉，讓聽眾享受一場國際級音樂饗宴。

李威龍為美國明尼蘇達大學鋼琴演奏博士，李季畢業於法國巴黎師範音樂院，曾旅居法國多年，兩人任教南藝大音樂系對音樂教育不遺餘力的耕耘。

這次音樂會以「為家鄉而奏」出發，兩人帶領李枘蒽、馬家偉、陳慧等多位學生，17日晚間在嘉義市文化局音樂廳舉行「嘉南琴緣」音樂會，嘉義市長黃敏惠、嘉義市文化局長蕭柏勳等人到場祝賀，吸引近滿場觀眾聆聽。

音樂會壓軸為李威龍彈奏鋼琴、李季拉小提琴，兩人攜手二重奏「貝多芬：第7號小提琴與鋼琴奏鳴曲第一樂章」，掀起全場最高潮。

蕭柏勳說，自前年起，嘉市文化局與南藝大音樂系簽訂合作備忘錄，以資源共享理念展開官方與學術合作，以培養音樂人才，為嘉義音樂教育札根。

李威龍說，嘉市長年舉辦管樂節，累積音樂能量及培養民眾管樂素養，南藝大音樂系首度到嘉市演出，除了有助學生累積舞台經驗，也用音樂回饋嘉義這座音樂之都。

南藝大音樂系師生在嘉義市舉行「嘉南琴緣」音樂會，回饋家鄉。 （記者丁偉杰攝）

南藝大音樂系師生在嘉義市舉行「嘉南琴緣」音樂會，回饋家鄉。 （記者丁偉杰攝）

南藝大音樂系學生馬家偉（左一）等人參與「嘉南琴緣」音樂會演出。（記者丁偉杰攝）

南藝大音樂系學生馬家偉（左一）等人參與「嘉南琴緣」音樂會演出。（記者丁偉杰攝）

嘉義市長黃敏惠（右四）、嘉義市文化局長蕭柏勳（左三）等人到場聆聽祝賀。（記者丁偉杰攝）

嘉義市長黃敏惠（右四）、嘉義市文化局長蕭柏勳（左三）等人到場聆聽祝賀。（記者丁偉杰攝）

「嘉南琴緣」音樂會，吸引民眾排隊入場聆聽。 （記者丁偉杰攝）

「嘉南琴緣」音樂會，吸引民眾排隊入場聆聽。 （記者丁偉杰攝）

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