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武漢肺炎》爆發口罩之亂？消保處：供貨無虞、價格不變

消保處與公平會「兵分多路」，一同對全國大賣場、藥妝、西藥房等通路展開聯合稽查，發現口罩「供貨無虞、價格平穩」。（記者羅綺攝）

消保處與公平會「兵分多路」，一同對全國大賣場、藥妝、西藥房等通路展開聯合稽查，發現口罩「供貨無虞、價格平穩」。（記者羅綺攝）

2020-01-22 21:08:41

〔記者羅綺／台北報導〕中國武漢肺炎疫情升溫，台灣出現首例確診，全台拉起防疫警報，不少人紛紛搶購口罩，許多地方都傳出已售罄，網路更出現價格翻倍的情形。行政院消費者保護處與公平交易委員會對全國大賣場、藥妝、西藥房進行口罩價格的聯合稽查；消保處長劉清芳表示，實際走訪賣場後，發現口罩「供貨無虞、價格不變」，請消費者放心。

為確保防疫期間口罩供貨穩定，且未出現業者囤貨、趁機哄抬價格的情形，週三消保處與公平會「兵分多路」，一同對全國大賣場、藥妝、西藥房等通路展開聯合稽查，消保處長劉清芳也親自走訪位於內湖的家樂福、大潤發及好市多。

家樂福公關劉君鴻表示，全台139間家樂福門市以及便利購，總計有10萬多盒口罩，目前尚未出現民眾搶購的狀況，若發生貨量不足的狀況發生，家樂福也會緊急調貨，預計春節期間不會缺貨。

劉清芳指出，大潤發所販售的醫療用口罩有兩種規格，但因為促銷活動，賣場內只剩下3盒，但一般防護型口罩還有不少存貨，業者已承諾會繼續追貨。

至於有媒體報導，好市多爆發「口罩之亂」，記者實際走訪內湖好市多賣場發現口罩已銷售一空。業者向消保處表示，上午剛進了貨，不到中午就賣完了，大約賣了900盒，預計明天會再補貨。消保處指出，由於好市多口罩售價低廉，可能是造成民眾搶購的原因，但業者已承諾，將保持價格不變，請民眾放心。

公平會製造業競爭處專門委員楊佳慧表示，對於業者若利用疫情哄抬口罩價格或聯合漲價等動作，公平會都會依個案情節認定，並依照《公平交易法》予以嚴懲，最高可開罰5000萬元，呼籲業者切勿以身試法；楊佳慧強調，若再犯可連續開罰，並帶有刑事責任，將移送檢調處理。

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