為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》疫情蔓延N95口罩需求增 中客團臨時改行程大採購

武漢肺炎疫情擴大，口罩需求量增加。（記者陳冠備攝）

武漢肺炎疫情擴大，口罩需求量增加。（記者陳冠備攝）

2020-01-22 15:59:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情蔓延，台灣也傳出確診病例，口罩需求量瞬間增加，彰化縣田中鎮口罩大廠華新醫材集團近期湧進大量訂單， N95口罩、醫用口罩甚至PM2.5防霾口罩，都全面趕工生產，訂單增加3~5成，月產量超過千萬片，華新醫材集團董事長鄭永柱指出，受武漢肺炎影響，大家瘋搶N95口罩，但台灣已有防護SARS經驗，只要正確配戴口罩，確保臉部包覆密合，出入公眾場所就不用怕。

鄭永柱表示，武漢爆發新型冠狀病毒後，最有警覺性的是香港人，從2個月前就開始下大量訂單，接著又遇上菲律賓火山爆發，目前總體訂單超過公司平時可製造量的一倍以上，需到4、5月才生產的完，近日有中國旅行團到台灣，特意更改行程到觀光工廠採購口罩，連零售也是供不應求，這兩個月員工都在加班，甚至過年後也可能要加班因應。

鄭永柱說，台灣曾有面對SARS經驗，因此昨天傳出確診病例前，就有一名醫護人員到工廠把唯一最後可零售的N95口罩掃光，因為N95有多達5層隔離層，形狀設計密合度較好，細菌過濾效率（BFE）≥99%以上，能有效過濾細菌或病毒，因此面對防疫期時都最快缺貨。

N95適合給醫療跟第一線人員使用！鄭永柱說，配戴N95容易讓人感到呼吸困難，若非在疫區、第一線及醫療人員，可建議選用「醫療用」或「PM2.5防霾型」口罩因應，醫療用口罩可過濾細菌病毒，防霾型則具有N95密合度，且有多層濾網可過濾非常細小的細懸浮微粒，且包覆性較好。他也認為台灣人觀念好，只要正確配戴口罩，就不用太擔心。

華新醫材集團口罩生產線最近加班趕工。（記者陳冠備攝）

華新醫材集團口罩生產線最近加班趕工。（記者陳冠備攝）

口罩業者指出，近日有中國旅行團更改行程到觀光工廠買口罩。（華新醫材集團提供）

口罩業者指出，近日有中國旅行團更改行程到觀光工廠買口罩。（華新醫材集團提供）

華新醫材董事長鄭永柱強調，正確配戴口罩，要確保臉部包覆密合性。（華新醫材提供）

華新醫材董事長鄭永柱強調，正確配戴口罩，要確保臉部包覆密合性。（華新醫材提供）

N95口罩（左上）、醫用口罩（左下）甚至PM2.5防霾口罩（右上）等，都全面趕工生產。（記者陳冠備攝）

N95口罩（左上）、醫用口罩（左下）甚至PM2.5防霾口罩（右上）等，都全面趕工生產。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》不用搶了！ 指揮中心：將釋出逾千萬片口罩
2020-01-22 16:57

武漢肺炎》不用搶了！ 指揮中心：將釋出逾千萬片口罩
武漢肺炎》日企口罩出貨量直接翻倍 春節銷售恐續增
2020-01-22 15:46

武漢肺炎》日企口罩出貨量直接翻倍 春節銷售恐續增
網路熱議：美白界新聖品七天超有感

網路熱議：美白界新聖品七天超有感
民眾瘋掃貨口罩憂漲價 經長：會充分供應民眾不需擔心
2020-01-22 10:39

民眾瘋掃貨口罩憂漲價 經長：會充分供應民眾不需擔心
武漢肺炎》中國淘寶公告：不允許平台所有口罩漲價銷售
2020-01-22 10:10

武漢肺炎》中國淘寶公告：不允許平台所有口罩漲價銷售
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
生活今日熱門
2020-01-21 18:54

武漢旅遊團今2團抵台 觀光局：到29日還有10團178中客要來

2020-01-21 20:39

武漢肺炎》台灣首例！女子返台確診 全球第一個非中國籍病患

2020-01-21 18:59

武漢肺炎》雄獅旅遊開第一槍 即起到2月底湖北團停止出團

2020-01-22 17:30

武漢肺炎》全球已449例！WHO緊急會議沒邀台灣

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播