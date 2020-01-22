武漢肺炎》疫情蔓延N95口罩需求增 中客團臨時改行程大採購

武漢肺炎疫情擴大，口罩需求量增加。（記者陳冠備攝）

2020-01-22 15:59:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕武漢肺炎疫情蔓延，台灣也傳出確診病例，口罩需求量瞬間增加，彰化縣田中鎮口罩大廠華新醫材集團近期湧進大量訂單， N95口罩、醫用口罩甚至PM2.5防霾口罩，都全面趕工生產，訂單增加3~5成，月產量超過千萬片，華新醫材集團董事長鄭永柱指出，受武漢肺炎影響，大家瘋搶N95口罩，但台灣已有防護SARS經驗，只要正確配戴口罩，確保臉部包覆密合，出入公眾場所就不用怕。

鄭永柱表示，武漢爆發新型冠狀病毒後，最有警覺性的是香港人，從2個月前就開始下大量訂單，接著又遇上菲律賓火山爆發，目前總體訂單超過公司平時可製造量的一倍以上，需到4、5月才生產的完，近日有中國旅行團到台灣，特意更改行程到觀光工廠採購口罩，連零售也是供不應求，這兩個月員工都在加班，甚至過年後也可能要加班因應。

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鄭永柱說，台灣曾有面對SARS經驗，因此昨天傳出確診病例前，就有一名醫護人員到工廠把唯一最後可零售的N95口罩掃光，因為N95有多達5層隔離層，形狀設計密合度較好，細菌過濾效率（BFE）≥99%以上，能有效過濾細菌或病毒，因此面對防疫期時都最快缺貨。

N95適合給醫療跟第一線人員使用！鄭永柱說，配戴N95容易讓人感到呼吸困難，若非在疫區、第一線及醫療人員，可建議選用「醫療用」或「PM2.5防霾型」口罩因應，醫療用口罩可過濾細菌病毒，防霾型則具有N95密合度，且有多層濾網可過濾非常細小的細懸浮微粒，且包覆性較好。他也認為台灣人觀念好，只要正確配戴口罩，就不用太擔心。

華新醫材集團口罩生產線最近加班趕工。（記者陳冠備攝）

口罩業者指出，近日有中國旅行團更改行程到觀光工廠買口罩。（華新醫材集團提供）

華新醫材董事長鄭永柱強調，正確配戴口罩，要確保臉部包覆密合性。（華新醫材提供）

N95口罩（左上）、醫用口罩（左下）甚至PM2.5防霾口罩（右上）等，都全面趕工生產。（記者陳冠備攝）

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