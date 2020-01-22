擬投資遠航者現「聲」 蔡孟哲：不捨上千家庭

遠航投資者蔡孟哲因不捨千個家庭，評估投資，復飛難度將是投資關鍵。（圖：蔡孟哲提供）

2020-01-22 16:54:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕遠東航空停航逾月，遠航董事長張綱維今天稱有台中企業家蔡孟哲願投資，蔡孟哲下午受訪指出，評估投資是事實，但一切還未確定。

蔡孟哲說，經律師蔡慧玲牽線，當時看到遠航有千個員工家庭因停飛衝擊，面臨失業困境，心中極不捨，加上有離島航線，有金門友人感嘆回家之路變遙遠後，讓他極難過，開始了解遠航的經營情況及投資的可能性。

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蔡孟哲肯定遠航仍有其「底蘊」，包括員工規模夠且飛機維修人力及能量，均仍具有競爭力，但投資不能只從「感性」出發，還是要從明確的未來性去「理性」評估。

蔡孟哲：復飛難度將是投資關鍵

蔡孟哲直言，「評估投資是事實」，但「一切還未確定」；主要評估點在於復飛可能性及困難度，包括復飛是否要重新申請、審查期多長等關卡，及遠航現有經營團隊是否有足夠能量擔負復飛重任等，均要審慎評估；此外，他還說，另很現實的是，在現今兩岸政策的局勢下，未來的觀光能量也均是考量重點之一。

蔡孟哲說，昨晚有被告知張綱維要開記者會，他原本不願曝光，也不贊成開記者會，加上今天有事南下高雄，也無法出席，最後擬聲明稿表示立場；再次強調，有投資意願，但是否投資取決未來遠航復飛條件及可能性，若要拖個1、2年，也不符投資效益。

至於投資金額，蔡孟哲說，「沒有預設金額」，但強調，雖有新加坡公司也有意參與投資，但未來真正投資的資方代表一定是「台灣人的公司」，且未來一旦投資，不只協助遠航再出發，還要以擴大營運為目標。

蔡孟哲現為TraNews全球新聞股份有限公司董事長，根據網路資料，該公司「布局創造兩岸旅遊、經貿、文化、藝術、農業、生醫、健康、綠色8大領域的全新資訊平台，在旅遊和經貿兩大主軸上，打造華人地區網路新聞媒體第一品牌」；蔡孟哲也曾在前台中市長林佳龍任內擔任台中市政顧問。

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