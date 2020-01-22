遠航停飛41天 張綱維：政府先同意復飛 資金就進來

遠東航空董事長張綱維（左）22日率公司高層暨投資人代表召開記者會，呼籲主管機關儘快讓遠航復飛，維護員工生計。（記者廖振輝攝）

2020-01-22 12:19:30

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空去年12月13日無預警停飛後，交通部民航局已將廢止其民用航空業運輸許可證報交通部，現正審核當中；為讓遠航可以不被廢證及復飛，遠航董事長張綱維今日第二度出面。張綱維表示，他要懇求政府明確同意復飛，並說明復飛所需條件，投資人資金就會挹注進遠航，後續會優先發放員工薪水。

今日記者會開始時，張綱維先就這段時間造成社會大眾、旅客、員工困擾，再次跟大家道歉。遠航今年已63年，很多員工從年輕就在遠航工作，當年他接手是被員工感動，他說這些年遠航一路走來，都是他個人獨資，持續經營最大心願就是不能讓員工中年失業。但他個人能力、實力不足，所以找到更有實力、專業、願意照顧千位員工的投資人後，個人願意放棄一切，不計盈虧、榮辱，一定要維護員工的工作權，及他們家庭的生存權。

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張綱維在去年12月13日召開記者會時，就曾說已有3組投資人表達高度投資意願，約2週時間內就能有10億元資金陸續到位，不過至今仍無下文。張綱維表示，經過這一陣子找尋，他沒有找到符合更具實力、專業、願意照顧員工這個條件下最好的投資人，但仍有找到投資人，且已很明確表達，政府同意復飛之後，就會挹注大量資金。

張綱維表示，因為政府一向是最注重勞工生計及生存權，所以他在這邊懇求政府，懇求能夠給遠航千個家庭生存權力，明確同意復飛，並列出復飛所需條件，投資人願全部達成復飛條件；且只要列出復飛條件，投資人就會先挹注資金，並優先發放員工薪水，期盼政府能夠伸出援手讓遠航復飛，讓新的經營團隊接手，和政府一起照顧這千為家庭。

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