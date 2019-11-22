「慢山城．秋日好」活動開幕！ 中市觀旅局推山城慢遊

「慢山城．秋日好」活動在新社區中興嶺開幕！（觀旅局提供）

2019-11-22 23:01:55

〔記者歐素美／台中報導〕「慢山城．秋日好」活動今晚在新社區中興嶺開幕！現場集結25家山城地區小農、商家及地方團體等共襄盛舉，歌手現場演唱及百人餐桌美食饗宴，吸引遊玩花海的人潮前來賞玩，感受台中山城特有的「慢食」、「慢遊」、「慢活」幸福體驗。

「慢山城．秋日好」推出山城各式主題體驗攤位，其中，「紫色浪『慢』餐桌」，菜餚皆由在地餐廳及小農合作推出，現場共有百位民眾一同在星願紫風車園區享用浪漫晚宴，體驗產地到餐桌的慢食文化。

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活動現場並結合新社區休閒農業導覽發展協會、梨之鄉休閒農業區及東勢客家文化園區等，推出各式手作體驗活動，讓民眾充分感受地方特色與手作樂趣；另外，還規劃在地小農文化生活市集，讓山城4區的特色小農來到現場展示自家農作物或地方特產。

觀旅局長林筱淇表示，今年山城系列活動包含3大主軸，首波邀請民眾在秋日體驗「慢．好」新生活態度；並將邀請百萬訂閱Youtuber「木曜四超玩」拍攝影片，及請知名部落客肉魯踩線撰文，引領民眾深度探索台中山城的迷人風貌。

活動結束後，將整合山城4區觀光旅遊資源，編印「山城慢遊」觀光護照，將山城特色景點、小旅行路線及合作店家優惠等資訊納入，做為長期性的旅遊推廣，也能讓旅客按圖索驥，做為未來推動台中山城觀光旅遊的最佳宣傳工具。

觀旅局表示，因應旅遊市場逐漸走向主題化觀光及深度旅遊，同時配合交通部觀光局推動「2019小鎮漫遊年」，將持續打造台中「山城慢遊」品牌形象，吸引旅客來訪停留，用心體驗慢旅的美好。

「紫色浪『慢』餐桌」吸引百人享用浪漫晚宴，體驗產地到餐桌的慢食文化。（觀旅局提供）

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