哪裡有好吃好玩的「借問一下」就有小禮物拿

西拉雅轄區內目前設有9個借問站服務據點。（記者楊金城翻攝）

2019-11-22 21:14:20

〔記者楊金城／台南報導〕哪裡有好吃好玩、在地私房景點推薦，遊客都可以來到西拉雅國家風景區的借問站「借問一下」，還可透過架設的散步地圖看板，網羅出在地的好吃好玩，讓旅遊變得簡單又自在。更好康的是，現在遊客去西拉雅借問站借問一下，就有小禮物可拿。

西拉雅轄區內目前設有9個借問站服務據點，包含台南市玉井區有間冰舖、白河區雲萊山莊、楠西區果農之家、東山區李子園小舖、玉井區瑪莎園、楠西曾文水庫觀景樓餐廳、新化區大坑休閒農場、大內區石子瀨社區發展協會、嘉義中埔鄉豆讚咖啡莊園。西拉雅國家風景區管理處指出，「借問站」就像西拉雅在地旅遊的中繼站，連結了西拉雅國家風景區的人文風情，也成了旅人認識西拉雅的開始。

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西拉雅國家風景區管理處處長許主龍說，借問站都是在地好吃好玩最棒的借問好幫手。借問站活絡商家與旅客的互動，也讓每位旅人充分感受西拉雅在地友善、熱誠和熱情接待的人文風情。現在到西拉雅借問站順遊借問鄰近有哪些好吃好玩好景色，就有隱藏版借問站來店小禮，只要在西拉雅的借問站和相關識別標誌（招牌或散步地圖看版）或相關視覺的手拿板拍照打卡，即可向「借問站」服務人員兌換小禮物，數量有限，發完為止。許主龍說，西拉雅國家風景區管理處未來將再與在地業者建立合作平台，持續邀請加入「借問站」服務據點，成為旅遊服務最佳生力軍。

西拉雅「借問站」就像西拉雅在地旅遊的中繼站，服務熱情。（記者楊金城翻攝）

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