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打造林志玲世紀婚禮 南美館變身快閃19秒看完

現場擺設完畢後。（晶英酒店提供）

現場擺設完畢後。（晶英酒店提供）

2019-11-21 22:47:29

〔記者王捷／台南報導〕林志玲與AKIRA世紀婚禮剛結束，當時都聚焦志玲姐姐身上，許多賓客第一次在美術館吃喜酒相當經驗，但是很少人知道，婚宴當天上午美術館還在營業，晶英酒店只有40分鐘的時間，將現場從無到有佈置完成，支援晶英酒店的台北花苑錄下40分鐘的縮時影片，19秒就看完40分鐘的布置過程。

晶英酒店指出，當天宴客除了要定位16桌的桌椅以及布置，現場還裝設投影幕、音響、燈光、舞台，還有美術館周圍的布置，在上一秒美術館還在營業，下一秒打烊晶英的外燴團隊、宴會服務人員，連一級主管都到場搬桌子、幫忙架音響，因為酒店只有40分鐘，20分鐘要完成現場布置，剩下20分鐘要檢查細節，當執行前很多人覺得是不可能的任務。

林志玲婚宴當天，台南晶英酒店身穿紅衣的工作人員派出25人、穿西裝的服務人員共35人，一共60人在40分鐘完成世紀婚禮晚宴設置，甚至還將南美館外的露天咖啡座陽傘拿下來洗，為了迎賓替，晶英酒店的花房老師金佳穎2天2夜沒睡，替南美館的老榕樹旁打上燈光，在樹周遭種了滿滿的花，南美館剩下的空間也加緊利用，復古的柑仔店、剉冰區、棉花糖機擺設。

晶英動用全飯店的人力在40分鐘快閃，就是讓林志玲留下好印象，不過當時因為忙翻了，沒有人手錄影，還好南下支援的台北花苑錄製下19秒的縮時，讓大家能看見晶英酒店的專業與迅速。

晶英酒店用光雕布置現場。（晶英酒店提供）

晶英酒店用光雕布置現場。（晶英酒店提供）

世紀婚禮主舞台區。（晶英酒店提供）

世紀婚禮主舞台區。（晶英酒店提供）

桌面擺設。（晶英酒店提供）

桌面擺設。（晶英酒店提供）

原本南美館的老榕樹區。（晶英酒店提供）

原本南美館的老榕樹區。（晶英酒店提供）

在經過晶英酒店花房老師金佳穎的佈置下變得相當浪漫。（晶英酒店提供）

在經過晶英酒店花房老師金佳穎的佈置下變得相當浪漫。（晶英酒店提供）

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