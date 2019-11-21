台中空氣換新？文山焚化爐改善預算 10億縮水成1.5億

文山焚化爐已使用逾２４年，全台第2老舊。（記者蔡淑媛翻攝）

2019-11-21 20:48:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕位在台中市南屯區的文山焚化爐廠使用24年，是全國第二老的焚化爐，空污問題引發關注，藍綠議員今天都質疑市府防制空污的決心，陳淑華說，市府明年總經費從10億元縮水至1.5億，如何空氣換新？黃馨慧則說，市府要新建一座爐體，是否如同對中火的堅持也是汰舊換新，環保局回應將引進民間投資ROT建新爐，預計2024年完成，恢復原始設計焚化量每天900噸標準。

文山焚化爐設備老舊，市議員何文海、陳淑華、謝明源、李天生、黃馨慧等人都關心文山焚化廠防制空污進度，陳淑華指出，文山的空氣污染嚴重，是全台焚化爐空污排名前5名，卻不積極更新設備。

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陳淑華指出，前林佳龍市府早為文山焚化爐編列10億元整修，明年就能修繕改善焚化效能與空污，現在突然改成ROT促參方式改建增新爐，但促參程序要議約、計劃約需2至4年，今年11月也才上網召標，再加上動工興建，總共至少要花費6年，時程太久，更難以相信能如期完工改善，質疑市府以拖待變「改善空污是騙人的」無心解決垃和空污問題。

議員黃馨慧也質疑文山這座「住在社區裡的焚化爐」是標準鬆、超標多，肯定盧秀燕解決空污「先公後私」但要如何解決城市垃圾問題，又要兼顧地方居民健康，一再詢問環保局長吳志超是否「汰舊換新」增一座新爐就汰除一座舊爐，更期許新爐能零排碳。

環保局回應，文山焚化爐目前空污排放都在法定標準內，但現在3座爐體但設備老舊，焚化量從原始設計900噸降為每天600噸，前市府既有規劃是依政府採購法投入10億元進行原爐設備更新，經檢討原計畫只可提升日處理量約110噸、總日量僅達710噸，無法有效解決廢棄物去化困境。

因此，新市府團隊上任後依據《促進民間參與公共建設法」》以ROT促參案方式進行文山廠整體改建案，預計新建一座新爐體、汰除一座舊爐體，恢復建廠之初設計的900噸，預期引進國內外先進技術及民間投資約35至40億元，目前先編列1.5億整修目前3座爐體，小幅度修繕以維持穩定營運到2024年新爐完成，目前該案已獲環保署核定補助款920萬元，市府投入配合款80萬元，利用總經費1000萬元辦理促參案可行性評估及招商規劃等前置計畫，已於日前公告招標。

議員陳淑華、謝明源、蕭隆澤指市府改善文山焚化廠，經費從10億縮水至1.5億，質疑改善空污騙人。（記者蔡淑媛攝）

議員黃馨慧要求文山焚化廠增建新爐，必須汰舊換新。（記者蔡淑媛攝）

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