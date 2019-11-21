出門帶雨具！北北基宜大雨特報 18縣市慎防10級強陣風

中央氣象局今天下午針對北北基宜發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報，提醒外出民眾記得攜帶雨具。（資料照）

2019-11-21 17:51:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（21）天下午針對北北基宜發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報，提醒外出民眾記得攜帶雨具。

氣象局表示，受到「鳳凰」颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意。其中基隆市、台北市、新北市與宜蘭縣發布大雨特報。

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另外，氣象局也針對基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等18縣市發布強風特報。

氣象局指出，受到颱風外圍環流影響，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

氣象局預報也指出，「鳳凰」颱風路徑持續東修，且今晚颱風強度將持續減弱，明將減為熱帶性低氣壓，氣象局估發布海上颱風警報機率已大幅降低；今起北部、東半部短暫雨勢將越晚越強，基隆、宜蘭、北海岸有機會達大雨等級雨勢。

中央氣象局今天下午針對北北基宜發布大雨特報，另針對18縣市發布陸上強風特報，提醒外出民眾記得攜帶雨具。（圖擷取自中央氣象局）

中央氣象局今天下午針對18縣市發布陸上強風特報。（圖擷取自中央氣象局）

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