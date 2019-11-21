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外縣市影響大新營空品 南市環局要中火、六輕改善

議員蔡育輝（右）質詢關心新營空污問題，市長黃偉哲（左）表示，發文給台中及雲林對違規廠商協助依法處理、開罰。（記者蔡文居翻攝）

議員蔡育輝（右）質詢關心新營空污問題，市長黃偉哲（左）表示，發文給台中及雲林對違規廠商協助依法處理、開罰。（記者蔡文居翻攝）

2019-11-21 17:00:35

〔記者蔡文居／台南報導〕針對大新營地區空氣品質不佳，台南市環保局長表示，該局針對大新營地區空氣品質作分析，外縣市影響佔45％，今年4月已分別函請台中火力發電廠及雲林麥寮電廠提出空污改善方案或相關配套措施。

市議員蔡育輝今天總質詢關心北方空污南漂污染新營區問題提出質詢，並詢問台南市環保局有無對污染者開罰？環保局長林淵淙說，台南對轄外廠商並無管轄權。市長黃偉哲則表示，會發文給台中市政府及雲林縣政府，請相關地方政府協助依法處理、依法開罰，如果當地廠商有違法，就應該要確實開單。

環保局長林淵淙說，該局針對大新營地區空氣品質作分析，外縣市影響佔45％，今年4月已分別函請台中火力發電廠及雲林麥寮電廠提出空污改善方案或相關配套措施，各廠回覆皆依主管機關管制作為及配合空品執行具體減量。台中火力發電廠及雲林麥寮電廠皆需裝設連續自動監測連線設備，環保局將監控其數據，遇有違反排放標準時，礙於行政管轄權，將請台中市環保局及雲林縣環保局協助查處。

林淵淙表示，最近3年新營地區的PM2.5濃度約為26微克／立方公尺，今年1月至9月的PM2.5濃度已降至22，對於市民期待空氣品質更好的部分，環保局會自我要求讓空污改善更好。

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