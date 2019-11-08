中市2個堅持 議員：恐嚇跑台商外商

市議員質詢台中市府施壓、開罰中火，台中可能面缺電危機，嚇跑台商、外商投資。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-08 14:52:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕針對台中火力發電廠堅持兩個不妥協「滅煤4成」、「換新要汰舊」並以水污染重罰6千萬，議員擔心市府如此開罰中火、施壓中火，台中恐陷入缺電危機，台商、外商一旦對台中缺電印象深刻，將不利台中市招商，要求市府適可而止，不讓為了搶版面，讓招商事備功半、難上加難。

市議員張耀中、黃守達、林祈烽、李天生及鄭功進針對投資台中可能面臨缺電機危機，嚇跑台商、外商一事質詢。張耀中表示，市府要求中火增加兩部燃氣機組就要汰除四部燃煤機組，但是中火一旦停機4機組，將減少發電量6%，使台電備載容量進入黃燈，如果再有臨時狀況停1機，則共減少發電量7.5%，備載容量則接近橘燈的供電警戒。

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而且台中市目前是用電量大於發電量，必須北電南送，不再是中電南北送，加上近來台商鮭魚返鄉、外商受美中貿易衝突，來台中投資，可能使台中的工業區缺電。

市府更近來也頻頻對中火開罰、施壓，一旦台中市府施壓中火、台中缺電印象深植台商、外商心中，未來招商將事備功半，要求市府「做事適可而止」，不要為了搶版面，用罰款來對中火，還指環保局甚至為中火放流水硼超標重罰6千萬而沾沾自喜，希望市府不要對中火不溝通、不協調就開罰，否則會讓台商投資台中怯步。

經發局長張峯源強調，台中沒有缺電問題，而且全台電量安全供給是台電的責任；副市長令狐榮達表示，開罰中火是依法處理，也是宣示動作，未來會與台電多溝通。

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