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非洲豬瘟快篩有利器 中正大學赴美參賽奪銀牌

中正大學研究團隊研發出「非洲豬瘟快篩檢測器」。（記者蔡宗勳翻攝）

中正大學研究團隊研發出「非洲豬瘟快篩檢測器」。（記者蔡宗勳翻攝）

2019-11-21 11:55:43

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由中正大學16位學生組成的跨領域團隊，結合機械工程與生物技術發想在潛伏前期就能偵測豬瘟病毒的「非洲豬瘟快篩檢測器」，日前遠赴美國參加「國際遺傳工程機械設計競賽（iGEM）」，從全球353個團隊中脫穎而出奪得銀牌。

中正大學iGEM團隊隊長王瑋晟說，非洲豬瘟去年8月在中國爆發後，至今尚未有疫苗，如何設立防線變得相當重要，雖非洲豬瘟潛伏期不會立即有徵狀，但有一定傳染力，我們的系統針對病毒基因進行檢測，可有效提早檢測時間，在潛伏前期開始預防疾病擴散。

中正團隊研發「非洲豬瘟快篩檢測器」的原型，透過CRISPR-Cas基因編輯技術可辨認專一DNA序列的功能，偵測非洲豬瘟病毒特有的序列，同時提出方便攜帶與操作的檢測器設計。

王瑋晟指出，傳統病毒檢測需將檢體送至實驗室，耗時可長達一天，且運送過程有病毒擴散的可能，中正團隊希望利用現場檢測加快流程與降低風險，而目前這項檢測器的原型正在測試階段，從滴入試劑到螢光反應、顯示檢測結果的流程約30至60分鐘的時間可完成。

這項技術日前更引起廠商的興趣，並與學生團隊接洽，未來中正團隊將持續調整檢測器的設計，為專利申請做準備。

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