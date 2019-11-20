空拍機入侵台南北門潟湖 干擾黑腹燕鷗生態

黑腹燕鷗、夕陽、北門潟湖構成非常漂亮的景色，目前北門潟湖的黑腹燕鷗有一萬多隻。（黃三明提供）

2019-11-20 20:16:58

〔記者楊金城／台南報導〕傻眼，台南市北門井仔腳的潟湖上空竟出現空拍機干擾黑腹燕鷗的棲息，令人匪夷所思。

來台度冬的冬候鳥黑腹燕鷗，棲息北門潟湖的蚵棚上，是北門賞鳥季的明星鳥，每年都吸引大批遊客來朝聖，為的就是一睹黑腹燕鷗在天空、海面盤旋飛舞的奇景，目前黑腹燕鷗的棲息數量有1萬多隻。

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位在井仔腳的鹽鄉民宿業者洪有志說，近些天來親眼看到有二次空拍機飛在北門潟湖上空，正好是黑腹燕鷗下午4點多將要飛返潟湖的時間，如此一來將嚴重影響黑腹燕鷗不敢飛返潟湖。

經勸導後，空拍機被使用人停飛回收，洪有志說，使用人應該是要拍美景，無心要嚇鳥，但不知如此將影響到黑腹燕鷗，而去年也有空拍機干擾黑腹燕鷗生態，因為找不到操作人員，只好請當地興安宮以廣播方式宣導不要使用空拍機。

洪有志說，平常不是鳥季，就有人使用空拍機拍攝井仔腳鹽田、北門潟湖美景，而黑腹燕鷗賞鳥季的下午4點後這段期間正是黑腹燕鷗飛回潟湖休息的時間，如果有人使用空拍機，因空拍機在潟湖上空飛，發出的噪音也很大，很容易驚嚇黑腹燕鷗，呼籲賞鳥季期間不要再有人在鹽田潟湖周遭使用空拍機。

最近屢屢拍到黑腹燕鷗在潟湖飛舞美照的鳥友黃三明說，黑腹燕鷗、夕陽、潟湖構成非常漂亮的景色，不應有其它干擾。陳姓遊客說，空拍機破壞美景，也擾亂其它遊客賞鳥雅興。

北門井仔腳海堤，有人玩空拍機到潟湖上空。（記者楊金城翻攝）

北門井仔腳的潟湖上空出現空拍機，會干擾黑腹燕鷗的棲息。（記者楊金城翻攝）

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