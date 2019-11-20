88歲國寶江賜美 推廣掌中戲逾70年

江賜美回贈侯友宜關公布袋戲偶，大讚他「為人清如水、明如鏡」。（記者周湘芸攝）

2019-11-20 19:23:25

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新莊區長年孕育布袋戲文化，其中，高齡88歲的「台灣布袋戲第一代女頭手」、國寶級藝師江賜美今年9月曾率領「真快樂掌中劇團」代表台灣參加法國世界偶戲節，博得滿堂彩。市長侯友宜今天前往拜訪，為即將過生日的江賜美祝壽，江也回贈侯關公布袋戲偶，大讚他「為人清如水、明如鏡」，希望能繼續造福人民。

侯友宜今前往新莊參觀江賜美的工作室及收藏戲偶，並與真快樂掌中劇團長、同為江賜美長子的柯加財一同把玩戲偶、即興表演段子，讓現場歡笑聲不斷。

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侯友宜表示，布袋戲為新北市重要的文化資產，而江賜美創辦「真快樂掌中劇團」深耕新莊更有不同的意義。江賜美從事掌中戲藝術迄今70多年，長期致力於布袋戲的創作與推廣，今年更帶領全家3代一起前往法國參加世界偶戲節，可謂新北市女力的發韌。

江賜美則說，因沒正式拜師學藝，任何人願意教導與分享都是學習的老師，也不強迫下一代傳承。但目前一家三代都一起從事布袋戲的工作，若未來某一天兒孫不願延續，也代表他們找到新的興趣與方向，還是會予以祝福。

文化局表示，真快樂掌中劇團《天寶圖-李三保充軍》12月7日晚上7點半、8日下午3點半將在新莊文化藝術中心廣場登場，有興趣的民眾可來一睹江賜美操演的風采。

侯友宜現場即興表演段子。（記者周湘芸攝）

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