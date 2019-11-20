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民雄鄉大崎村將委外設殯葬特區？ 鄉長何嘉恒：假消息

嘉義縣民雄鄉長何嘉恒今天到鄉民代表會接受質詢時，重申外傳大崎村內埔仔有要闢設殯葬特區，都是假的。（民雄鄉公所提供）

嘉義縣民雄鄉長何嘉恒今天到鄉民代表會接受質詢時，重申外傳大崎村內埔仔有要闢設殯葬特區，都是假的。（民雄鄉公所提供）

2019-11-20 17:15:12

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣民雄鄉民代表會定期會今天閉幕，鄉民代表會主席周榮茂質詢鄉長何嘉恒，地方盛傳，公所要在竹崎村內埔仔開闢殯葬特區、設火化場，請解釋怎麼回事？何嘉恒答詢，這是假消息，開闢殯葬特區的行政程序繁雜，在沒取得全鄉共識並且評估最有利政策前，不會私下規劃，他強調任內絕對不會開發殯葬特區，也不會出租殯葬特區或鄉有殯葬用地。

周榮茂會後受訪說，去年代表會通過「嘉義縣民雄鄉殯葬設施使用管理自治條例」增修第21條之1，「本鄉鄉有殯葬用地出租、委託開發經營殯葬設施，除公墓及骨灰（骸）存放設施外，得由民間廠商辦理」，去年底正值鄉長、鄉民代表選舉，有對手就此放出鄉長要在大崎村設火化場、代表會主席第一個同意等耳語，抹黑他及鄉長，明年初有立委選舉，最近地方又傳出類似傳言，因此要求鄉長再次鄭重說明，並要求鄉公所發放文宣、跟鄉民交代。

何嘉恒表示，民雄鄉人口有7萬1千多人，鄉內第23跟16公墓的納骨塔，預計7年左右會額滿，公所為因應塔位額滿問題，確實研議增加塔位或興建現代化殯葬設施，服務民眾，然而一定會經過舉行公聽會、可行性評估等程序，並取得多數鄉民認同，才會決定。

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