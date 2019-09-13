憂心家園出現殯葬設施 新園、萬丹鄉民拉布條抗議

2019-09-13 22:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於屏東縣萬丹、新園鄉交界的鯉魚山及赤山巖地區自古相傳風水佳，日前有禮儀公司相中此處，悄悄向屏東縣政府申請變更地目希望打造殯葬設施，今天中秋節是土地公聖誕千秋日，百餘名萬丹、新園兩鄉居民決定要串聯出門守護土地，拉起白布條、布旗抗議，堅決反對聚落旁出現「停屍間」。

「堅決反對興建停屍間」、「別來污染水源！」，早上約10點左右，萬丹香社村及新園田洋村的百餘名居民齊聚在傳聞中的預定地旁拉起白布條、插起白布旗高喊「不要停屍間」，萬丹鄉長劉昭相、香社村長宋安定及立委莊瑞雄的助理都到場關心。

傳出欲蓋殯葬設施的該塊地是私人農地，雖屬新園鄉的行政區，但位於兩鄉交界並近香社聚落，預定地旁道路又是兩村往返要道，兩鄉村民現已跨鄉組成自救委員會，香社村王姓村民表示，若在此興建殯儀館或停屍間等殯葬設施，除影響生活品質交通以及居民日常生活，萬丹泥火山及新園鯉魚山等都具觀光發展潛力，新建殯葬設施將讓社區發展停滯。

自救會成員怒批，該地因為緊臨萬丹的灌溉圳溝，村民擔憂私辦的殯葬設施會不法排放清洗冰櫃的屍水入大排，污染週遭農地造成生態浩劫，加上法事噪音、燒庫錢金紙的煙霧等等，居民嫌惡，堅決反對這個設施興建。

據新園鄉公所查證，該地尚未變更通過成殯葬用地，今天的突襲式抗議，地主或業者未現身接受陳情，該自救會則強調，將持續維護美麗家園，不排除規劃更大規模抗爭要求退回本案，也希望縣政府能懸崖勒馬。

萬丹鄉長劉昭相及新園鄉長方冠丁皆表示，由於該業者悄悄前來現勘，未曾通知地方，連鄉公所都不清楚如同黑箱作業，引發居民反彈，加上地方居民獲訊擔憂影響房地價，堅決反彈到底。

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