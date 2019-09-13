史上最長國慶煙火在屏東 9/24試放3分鐘

2019-09-13 16:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年國慶煙火在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園登場，將是歷屆施放時間最長的一次，長度42分鐘，並預計在9月24日（週二）晚上8點試放，預計施放3分鐘，屏東縣政府今天（13日）還在「i屏東~愛屏東」官方臉書上傳首度曝光的煙火宣傳海報，預告國慶煙火將在10月10日晚間8點起施放。

今年是屏東縣繼12年前的大鵬灣後，再度舉辦國慶煙火，除了煙火長度應是史上最長的一次，縣府也會比照今年台灣燈會Intel無人機的表演，創作專屬的音樂，讓音樂與煙火的搭配更加緊密，相得益彰。

屏東縣府今天也在官方臉書上表示，「睽違12年，屏東再度迎來國慶焰火，12年前的盛況，許多屏東人仍記憶猶新，那一夜的焰火點亮了屏東熱情。今年初台灣燈會 我們一起創造了屏東驕傲，今年10月國慶焰火，請再和我們一起創造屏東感動。」

縣府臉書還貼上宣傳海報，呼籲鄉親「歡迎你和我們一起換上臉書封面，邀請大家來屏東看焰火」；海報上顯示，晚會表演時間從下午4點開始，煙火從晚上8點開始施放。

縣府昨天也透露，煙火試放時間在9月24日（週二）晚上8點，預計施放3分鐘，地點在屏東河濱公園；煙火試放是為確認落焰安全範圍，其餘相關場地及配套措施還在整備中，會擇期對外公布細節。

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