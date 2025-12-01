為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國僅4縣市沒進貨！全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 1.3萬片已賣出

    2025/12/01 15:57 記者黃淑莉／雲林報導
    全聯販售的台灣鯛魚排檢出含不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm。（雲林縣府提供）

    全聯販售的台灣鯛魚排檢出含不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm。（雲林縣府提供）

    高雄市衛生局10月到全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛排（大）效期2027年9月16日」，檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，雲林縣衛生局今（1）日下午接獲全聯總公司通報，全國22縣市僅基隆市、宜蘭縣、花蓮縣沒有進貨，連江縣則沒有全聯門市。

    被檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm的台灣鯛魚排加工場及養殖場都在雲林縣，雲林縣府農業處、衛生局、動植物防疫所接獲高雄市衛生局通報，派員前往加工場、養殖場查察及抽驗，該批魚貨只出貨給這家加工合作社，共計3125公斤。

    衛生局表示，分切加工包裝成200公克一包的鯛魚排，效期為2027年9月15日及2027年9月16日，共計1萬5000多包，全數出貨給全聯。

    衛生局追查全聯鋪貨狀況，全聯今天下午回報，全台369家分店，進貨數量1萬5624片，賣出1萬3793片，回收1831片，有進貨的分店包括台中市、台北市、台東縣、台南市、金門縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、雲林縣、新北市、新竹縣市、嘉義縣市、彰化縣及澎湖縣，共18縣市。

    雲林縣衛生局前往全聯分店稽查。（雲林縣府提供）

    雲林縣衛生局前往全聯分店稽查。（雲林縣府提供）

    雲林縣府農業處、動植物防疫所人員前往養殖場抽驗。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府農業處、動植物防疫所人員前往養殖場抽驗。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播