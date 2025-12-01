全國僅4縣市沒進貨！全聯台灣鯛魚排檢出禁藥 1.3萬片已賣出

全聯販售的台灣鯛魚排檢出含不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm。（雲林縣府提供）

高雄市衛生局10月到全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛排（大）效期2027年9月16日」，檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，雲林縣衛生局今（1）日下午接獲全聯總公司通報，全國22縣市僅基隆市、宜蘭縣、花蓮縣沒有進貨，連江縣則沒有全聯門市。

被檢出動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm的台灣鯛魚排加工場及養殖場都在雲林縣，雲林縣府農業處、衛生局、動植物防疫所接獲高雄市衛生局通報，派員前往加工場、養殖場查察及抽驗，該批魚貨只出貨給這家加工合作社，共計3125公斤。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，分切加工包裝成200公克一包的鯛魚排，效期為2027年9月15日及2027年9月16日，共計1萬5000多包，全數出貨給全聯。

衛生局追查全聯鋪貨狀況，全聯今天下午回報，全台369家分店，進貨數量1萬5624片，賣出1萬3793片，回收1831片，有進貨的分店包括台中市、台北市、台東縣、台南市、金門縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、桃園市、高雄市、雲林縣、新北市、新竹縣市、嘉義縣市、彰化縣及澎湖縣，共18縣市。

雲林縣衛生局前往全聯分店稽查。（雲林縣府提供）

雲林縣府農業處、動植物防疫所人員前往養殖場抽驗。（記者黃淑莉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法