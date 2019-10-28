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首頁　>　政治

中市民政局擬擴大公墓墳墓面積 議員批走回頭路

台中市議會法規委員會審議「台中殯葬管理自治條列」修正草案。（記者張菁雅攝）

台中市議會法規委員會審議「台中殯葬管理自治條列」修正草案。（記者張菁雅攝）

2019-10-28 16:46:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會法規委員會今日審查「台中市殯葬管理自治條例」修正草案，民政局原計畫把公墓土葬區的墳墓面積從8平方公尺增加到16平方公尺，遭議員陳廷秀抨擊「走回頭路」，違背綠色環保殯葬理念，且其他五都均為8平方公尺，台中若修法通過將貽笑大方。法規委員會召集人李中、副召集人朱元宏也同意陳廷秀的看法，民政局長吳世瑋當場表示不做修正。

陳廷秀表示，市府施政理念是推動綠色環保殯葬，鼓勵樹葬、海葬、花葬或植存等，民政局卻要擴大土葬面積，不僅與施政理念背道而馳，也是走回頭路，而且六都目前都是規定8平方公尺，如果台中市改為16平方公尺，將會貽笑大方。

生命禮儀管理處長劉振村表示，民意反映，原中縣公墓的墳墓面積可到16平方公尺，縣市合併後改為8平方公尺，因為有實際上的需求，希望改回16平方公尺，目前土葬使用率已越來越少。

陳廷秀指出，民眾若希望墓地面積大一點，可以到私人墓園，政府立法應該考量公眾利益及國家未來發展。

李中表示，8平方公尺大概是2坪多，應該是足夠，縣市合併後已經8年，相關宣導也該已充分讓民眾了解。

朱元宏則說，既然土葬越來越少，為何還要放寬面積，這麼做是鼓勵土葬，他無法接受。

由於在場沒有議員支持此改變，吳世瑋當場表示，不做修正，維持原條文。

市議員陳廷秀反對公墓墳墓面積擴大。（記者張菁雅攝）

市議員陳廷秀反對公墓墳墓面積擴大。（記者張菁雅攝）

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