醫院可設簡易奠祭設施但不得辦法事 立院初審通過

2019-03-25 15:10

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院內政委員會今初審通過「殯葬管理條例部分條文修正草案」，明定醫院得劃設適當空間暫時停放遺體及簡易奠祭設施，供家屬助念或悲傷撫慰之用，但不得有任何奠禮及法事；委員會召委、民進黨立委張宏陸裁示，草案審查完竣，但條文保留，送院會討論前，須經黨團協商。

立院內政委員會今排審「公寓大廈管理條例」、「殯葬管理條例」及「地籍清理條例」修正草案，會中邀請內政部長徐國勇等官員報告並備質詢。

提案人民進黨立委邱志偉指出，醫院太平間牌位暫存區，就內政部民政司解釋屬「祭」設施，自2017年起不得設置。雖然醫、殯分流是政府既定政策，但如果連暫厝牌位的簡易奠祭設施都不能設置，恐帶給家屬助念撫慰及成本暴增等不便。

邱志偉表示，我國部分城市現有殯葬設施已不敷使用，且民眾因習俗選日治喪，該設施數量更顯不足。尤其農曆春節、7月的前後時段更是壅塞，民眾治喪嚴重遲滯長達30至45日，若硬性要遺體遷往殯儀館，民眾治喪成本勢必暴增，且因冰櫃或牌位區不足，將造成館外排隊，徒增民眾極大困擾。

邱志偉說，鑑於遺體及牌位不分置的傳統習俗及民情，對於在醫院過世的遺體，在醫、殯分流原則下，為了便利家屬助念及撫慰的傳統習俗，並減輕家屬費用負擔，同時兼顧殯葬設施增設的困難度，因此提案修法，讓醫院得劃設適當空間，作為供家屬暫厝牌位的簡易奠祭設施。

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