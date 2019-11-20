為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

志玲姐姐喝嗨扒AKIRA衣 是因「小喬」與「周瑜」...

林志玲與日籍老公AKIRA在台南舉辦世紀婚禮。（Ralph Lauren提供）

林志玲與日籍老公AKIRA在台南舉辦世紀婚禮。（Ralph Lauren提供）

2019-11-20 06:01:47

〔記者王捷／台南報導〕林志玲與AKIRA（黑澤良平）的世紀婚禮告一段落，許多消費者難過無法拿到志玲姐姐的喜帖，親自品嘗世紀婚禮菜色，這幾天晶英酒店也頻頻受到詢問，是否會推出「姐姐套餐」？但晶英表示無法提供，因部分菜色是為林志玲特別訂製，可能提供幾道菜，但無法製作套餐，不過婚禮趴由酒店酒吧水晶廊設計的特別調酒「周瑜」與「小喬」將會規畫推出。

林志玲與AKIRA在婚宴後包下晶英酒店4樓的池畔酒吧「水晶廊」與好友開趴，還傳出林志玲喝嗨，扒AKIRA的衣服，「麻醉」志玲姐姐的，就是水晶廊副理Charles替兩人量身打造的抹茶啤酒「周瑜」與氣泡茶酒「小喬」。

Charles說，林志玲與AKIRA是因舞台劇「赤壁～愛」認識，水晶廊過去曾以「中國美人」為主題設計系列美人茶酒，將過去的經驗，設計出符合林志玲與AKIRA的特調「小喬」與「周瑜」。

「小喬」是用苗栗的東方美人茶加入琴酒為基底，添加少許荔枝香甜酒及帶有柑橘香的白蘇維儂白酒，並用高壓氣泡製成香檳，香檳是一種高級的迎賓酒，把酒裝入純白的爵杯，再杯緣撒上法國的千葉玫瑰純露，有美人親臨迎賓的意味。

「周瑜」的發想，是因AKIRA的故鄉在日本靜岡，也是日本抹茶的主要知名產區，抹茶對日本人來說是迎賓上品，所以選用知名靜岡抹茶，加入少量礦泉水調和，以冰塊搖盪撞擊的方式，揉入空氣感，啤酒則加少量的蜂蜜水與糖，提升抹茶口感與香氣，最後將抹茶疊在啤酒上，讓抹茶與啤酒如山嵐流轉。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

氣泡茶酒「小喬」未來將盛入香檳杯販售。（記者王捷攝）

氣泡茶酒「小喬」未來將盛入香檳杯販售。（記者王捷攝）

「周瑜」是抹茶啤酒。（記者王捷攝）

「周瑜」是抹茶啤酒。（記者王捷攝）

晶英酒店池畔酒吧水晶廊替林志玲與AKIRA量身打造的「小喬」與「周瑜」。（記者王捷攝）

晶英酒店池畔酒吧水晶廊替林志玲與AKIRA量身打造的「小喬」與「周瑜」。（記者王捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林志玲升格人妻前夕 手抓美好寓意
2019-11-19 22:09

林志玲升格人妻前夕 手抓美好寓意
放過言承旭！林志玲結婚狂洗版...最莫名新聞TOP3出爐
2019-11-19 18:59

放過言承旭！林志玲結婚狂洗版...最莫名新聞TOP3出爐
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
林志玲喝茫畫面外流！私密片曝女神「真實面」
2019-11-19 17:58

林志玲喝茫畫面外流！私密片曝女神「真實面」
林志玲帥尪撞臉台星 鄉民笑翻：斷腸人是你？
2019-11-19 13:13

林志玲帥尪撞臉台星 鄉民笑翻：斷腸人是你？
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢
情纏林志玲成空 言承旭致命傷藏17年終於曝光
2019-11-19 11:24

情纏林志玲成空 言承旭致命傷藏17年終於曝光

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播