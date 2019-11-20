志玲姐姐喝嗨扒AKIRA衣 是因「小喬」與「周瑜」...

林志玲與日籍老公AKIRA在台南舉辦世紀婚禮。（Ralph Lauren提供）

2019-11-20 06:01:47

〔記者王捷／台南報導〕林志玲與AKIRA（黑澤良平）的世紀婚禮告一段落，許多消費者難過無法拿到志玲姐姐的喜帖，親自品嘗世紀婚禮菜色，這幾天晶英酒店也頻頻受到詢問，是否會推出「姐姐套餐」？但晶英表示無法提供，因部分菜色是為林志玲特別訂製，可能提供幾道菜，但無法製作套餐，不過婚禮趴由酒店酒吧水晶廊設計的特別調酒「周瑜」與「小喬」將會規畫推出。

林志玲與AKIRA在婚宴後包下晶英酒店4樓的池畔酒吧「水晶廊」與好友開趴，還傳出林志玲喝嗨，扒AKIRA的衣服，「麻醉」志玲姐姐的，就是水晶廊副理Charles替兩人量身打造的抹茶啤酒「周瑜」與氣泡茶酒「小喬」。

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Charles說，林志玲與AKIRA是因舞台劇「赤壁～愛」認識，水晶廊過去曾以「中國美人」為主題設計系列美人茶酒，將過去的經驗，設計出符合林志玲與AKIRA的特調「小喬」與「周瑜」。

「小喬」是用苗栗的東方美人茶加入琴酒為基底，添加少許荔枝香甜酒及帶有柑橘香的白蘇維儂白酒，並用高壓氣泡製成香檳，香檳是一種高級的迎賓酒，把酒裝入純白的爵杯，再杯緣撒上法國的千葉玫瑰純露，有美人親臨迎賓的意味。

「周瑜」的發想，是因AKIRA的故鄉在日本靜岡，也是日本抹茶的主要知名產區，抹茶對日本人來說是迎賓上品，所以選用知名靜岡抹茶，加入少量礦泉水調和，以冰塊搖盪撞擊的方式，揉入空氣感，啤酒則加少量的蜂蜜水與糖，提升抹茶口感與香氣，最後將抹茶疊在啤酒上，讓抹茶與啤酒如山嵐流轉。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

氣泡茶酒「小喬」未來將盛入香檳杯販售。（記者王捷攝）

「周瑜」是抹茶啤酒。（記者王捷攝）

晶英酒店池畔酒吧水晶廊替林志玲與AKIRA量身打造的「小喬」與「周瑜」。（記者王捷攝）

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