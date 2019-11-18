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13本童繪竟成社頭芭樂推手 蕭嘉猷返鄉辦畫展揭17年秘密

國立台中科大設計學院前院長蕭嘉猷，17年前帶領學生為家鄉繪製13本繪本，如今終於返鄉展出。（記者陳冠備攝）

國立台中科大設計學院前院長蕭嘉猷，17年前帶領學生為家鄉繪製13本繪本，如今終於返鄉展出。（記者陳冠備攝）

2019-11-18 20:57:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉以盛產「珍珠芭樂」聞名，然而早期農民缺少行銷觀念，推廣有限，國立台中科大設計學院前院長蕭嘉猷為家鄉效力，17年前帶領100多位學生，以社頭芭樂為主題，製作13本兒童繪本推廣，進而讓社頭芭樂被看見，成為全國首屈一指的農產品。蕭嘉猷近日返鄉舉辦「回鄉回響個人畫展」，也將這套繪本首次呈現故鄉鄉親前，他表示:「一直到現在，才覺得這個計畫真正完成。」

蕭嘉猷現年64歲，社頭朝興村人，今年適逢朝興國小百年校慶，蕭嘉猷特別為母校繪製「朝興國小童年記趣」系列，並無償授權校方將畫作翻製明信片義賣，所得將全數捐贈校方，他也集結近年創作近30幅，於Check in6次元咖啡藝廊舉辦個人畫展，今日舉行開展記者會，蕭嘉猷道出社頭芭樂走紅的秘密。

蕭嘉猷說，社頭芭樂品質好，但過去農民只知道收成後就交給盤商販售，完全不懂得行銷，為了幫家鄉出力，2002年他參與行政院文建會企劃「921震災重建區地方產業視覺形象設計計畫」，為社頭設計視覺形象、帶領學生製作「番石榴故事繪本」等，受到不少回響，然而這本繪本卻從沒在自己家鄉展出，這次透過百年校慶，將作品帶回故鄉展出，終於圓夢，也覺得這個計畫到現在才是真正完成。蕭嘉猷說，畫展將展到12月29日，歡迎鄉親帶著孩子來讀在地故事，傳承社頭鄉的在地文化。

蕭嘉猷辦展，也將17年前介紹家鄉繪本帶回參展，直言「覺得這個計畫到現在才真正完成」。（記者陳冠備攝）

蕭嘉猷辦展，也將17年前介紹家鄉繪本帶回參展，直言「覺得這個計畫到現在才真正完成」。（記者陳冠備攝）

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