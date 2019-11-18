醫師動病人不動 奇美醫院麻醉科醫師支援澎湖醫療

奇美醫院副院長林宏榮教授（右），拜會澎湖縣長賴峰偉。（記者劉禹慶攝）

2019-11-18 20:10:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近年來醫療品質不佳問題，在立委楊曜與澎湖縣政府合作下，除了提升醫療硬體設施外，並建立「醫師動病人不動」制度，邀請全國各專科醫師抵澎輪流支援，此次又有新血輪加入，奇美醫院麻醉科醫師支援澎湖醫院駐診。

今日澎湖縣長賴峰偉會見奇美醫院副院長林宏榮教授；林宏榮表示，奇美醫院長期支援澎湖醫療，指派醫學中心醫師到澎湖為民眾看診，此次針對澎湖缺乏麻醉科醫師問題，將協調該院麻醉部長陳貞吟醫師進駐澎湖，並開設疼痛門診，為病患解決疼痛問題。

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賴峰偉表示，近幾年澎湖醫療有進步，轉診、醫療後送次數已逐漸減少，今年三總澎湖分院、澎湖醫院聘請35位名醫師駐診，也引進醫學中心等級192切電腦斷層掃描儀1台、高階磁振造影掃描儀2台，大幅提升在地醫療設備，增加醫療檢查清晰度，提供醫師更精準影像判斷病因，在軟硬體設施都獲得改善後，才能達到醫療進步的初期目標。

由於醫師動病人不動逐漸發揮成效，賴峰偉指出，落實醫療在地化，縣府未來持續邀請專科醫師駐診，充實儀器設備，提升澎湖醫療水準，讓澎湖居民對在地醫療有信心。陪同林宏榮副院長前往拜會縣長，包括衛生福利部澎湖醫院院長郭泰宏、衛生局長蕭靜蓉等人，都是掌控澎湖未來醫療發展的重要人物。

奇美醫院麻醉科專科醫師，將進駐支援衛生福利部澎湖醫院。（記者劉禹慶攝）

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