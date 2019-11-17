峨眉慢漫生活節「爆棚」 今天下午還有場音樂會

知名歌手鄧福如（右）昨晚為峨眉慢漫生活節獻唱。（記者黃美珠攝）

2019-11-17 10:08:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉慢漫生活節昨天傍晚開幕一鳴驚人，吸客上萬共享一段浪漫時光，讓接駁車輸運不及一波波湧入的旅客，直接宣告用「爆棚」做起手式，迎接這個為期1個月的慢、漫活動。

這個以「很慢，很浪漫」為主題，花數個月打造7大地景藝術、3大主題舞台、加上上百個藝術市集的浪漫台3線活動，今天下午還有1場音樂會，3大主題舞台繼昨晚的鄧福如等知名歌手後，將迎接客語歌創作3巨頭：陳永淘、林生祥、以及謝宇威各自登台、同場獻唱，伴隨其他網紅表演團隊持續帶給來客驚喜。

請繼續往下閱讀...

這個用「時間祕境」概念包裝的峨眉十二寮，在國內、外藝術創作者共同打造出凸顯峨眉在地特色的7大地景藝術，傳達很多人對「讓時間變慢吧！」的想望，從中帶出峨眉的自然山林跟客庄文化。

配合前述地景藝術、音樂舞台、以及湖光市集的安排，在這裡首見1種被稱為「時間銀行（Timelinker）」的市集交易方式，帶有闖關遊戲的趣味，鼓勵來客發揮自己的個人價值去賺取「時間幣」，再以這個「時間幣」去換取其他使用者所提供的服務或是商品。

想要體驗的人，只要先用手機下載前述「Timelinker」的App，就可以在峨眉慢漫生活節的「慢漫時區」裡，透過完成別人所發佈的任務賺取前述「時間幣」。有人就用「時間幣」去換取「動物溝通」～一種幫寵物算命的有趣活動。

這使得現場近百攤的湖光市集，儘管也有：在地小農商品、環保相關的純淨市集，以及手作、身心靈、異國主題商品等，乍看好似跟外面的假日市集沒什麼兩樣，但卻因前述「時間銀行」的創新交易方式，讓整個市集買家和賣家間的互動顯得更有趣。

至於費時數個月製作的7大地景藝術，從踏入活動入口的「換日線」開始，便讓人覺得好像真的踏入了另一個國度般輕鬆、悠哉。

一路前進，短短不到2公里的路程，接力登場的「拾光走廊」、「流逝的時光」、「慢鐘」、「懶散時光」、「輔娘持光」、「漣」6個地景藝術，猶如是整個慢漫生活節的pre-show般，逐漸加深來客對峨眉十二寮真是個「時間秘境」的感受。

整個「新竹縣峨眉慢漫生活節」將持續進行到12月16日，但是唯二的音樂會就只剩下今天下午1場，至於7大地景藝術則可迎賓到明年4月，也想一探究竟的人不妨把握時間儘速入場。

新竹縣峨眉慢漫生活節今天傍晚還有一場音樂會，邀請來客前往聽歌一起做這檔子浪漫事。（記者黃美珠攝）

新竹縣峨眉慢漫生活節今天傍晚還有一場音樂會，邀請來客前往聽歌一起做這檔子浪漫事。（記者黃美珠攝）

新竹縣峨眉慢漫生活節邀請來客一起放慢腳步。（記者黃美珠攝）

「懶洋洋舞台」前慵懶聽歌的遊客，跟平時忙碌猶如生無可戀的人生節奏有極大反差。（記者黃美珠攝）

「懶洋洋舞台」前慵懶聽歌的遊客，跟平時忙碌猶如生無可戀的人生節奏有極大反差。（記者黃美珠攝）

站在「Timelinker」前，來客正在研究如何使用這個「時間銀行」闖市集。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法