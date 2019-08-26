她因意外失憶回到17歲 再次愛上暖夫的故事宛若電影情節

2019-08-26 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕日前加拿大一名女子開心的在社群上與朋友分享自己訂婚的喜事，周遭的親朋好友無不為此感動，因為該名女子訂婚的對象其實就是已經跟自己結婚的丈夫，發生在這對佳偶的愛情故事就如電影情節般，被網友瘋傳。

蘿拉（Laura Hart Faganello）本月19日在臉書分享自己將與丈夫布雷登（Brayden Faganello）訂婚，而她也寫下兩人宛如電影情節般的經歷，表示自己其實早在2016年就與布雷登結婚，但在結婚過後9個月，參加一場活動發生意外，頭部遭受重擊昏迷，醒來後發現自己的記憶停留在17歲以前，更別提是否記得眼前的丈夫布雷登是誰了...。

這對蘿拉而言無疑是種痛苦，醒來後她完全沒有自己與布雷登相識、相愛、結婚的記憶，儘管自己試圖努力接受這一切，也坦承這段過程很折磨，但布雷登不離不棄，讓蘿拉決定給彼此一個重來的機會，兩人從朋友開始交往，儘管記憶找不回來，但這也讓蘿拉再次認識布雷登、再次愛上這個男人、也再一次與其步上紅毯。

該貼文一出，親朋好友皆給予祝福，也馬上引起網友熱議與分享。截至目前為止已吸引10萬多名網友按讚、3萬多次分享。

蘿拉因意外失憶，認不得自己的丈夫布雷登，但丈夫始終陪在她身邊，甚至重新與她交往。過程中讓蘿拉再次愛上這個男人，答應布雷登再一次的求婚。（圖擷取自Laura Hart Faganello臉書）

蘿拉與布雷登宛如電影情節般的愛情故事讓網友瘋傳。（圖擷取自Laura Hart Faganello臉書）

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