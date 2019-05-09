拍美照續攤！漁光島藝術節熱門地景作品 將移師山上水道

2019-05-09 21:43

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市漁光島藝術節23天活動共吸引超過30萬人次湧入，多件地景作品成為網紅與民眾拍照的熱門取景點。而藝術節期間拍不夠，或是來不及欣賞的民眾，下半年有機會在山上水道博物館園區，和其中7件作品「再續前緣」。

已於4月下旬落幕的第二屆漁光島藝術節，有藝術家及團隊以「海島新樂園」為主軸，創作10件地景作品，並有文化局、台北教育大學與桑德基金會合作的環境藝術創作展，總參觀人數是第一屆的3倍，為了讓藝術節效應可以繼續延續，今年活動結束後留下部分作品，希望讓更多人可以欣賞。

留下的作品包括開幕當天就引起許多民眾好奇的虹樹林，以及彩色泡泡、海風Disco、秘鏡、沒有信息、選擇的武器、波。

配合山上水道博物館園區預計於下半年開幕，這些作品也將移師到園區。

文化局說，選擇移至山上水道，主要考量是園區範圍廣大、有專人可以協助管理，兼顧藝術作品的維護與未來的參觀安全，也可以豐富園區的景觀。

而月津港燈節部分，今年也有7件作品留下，除了5件學生作品留在現地，另有2件藝術家作品因水域工程，暫時先收起來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/