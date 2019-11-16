全台首創賞流星結合野餐 墾丁社頂草地音樂會千人同樂

墾丁星海草地音樂會首創野餐聽歌看流星。（記者陳彥廷攝）

2019-11-16 23:24:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕週末將逢獅子座流星雨的極大期，屏東縣恆春半島觀光產業聯盟（簡稱產業聯盟）今天在墾丁社頂舉辦全台首創野餐聽歌看流星的「墾丁星海草地音樂會」，今天在金曲歌手徹摩的帶動下熱鬧展開，上千人湧入社頂，氣氛超嗨。

今天獅子座流星即將開始下起「雨」，極大期每小時上看120到150顆流星，產業聯盟特地推出「墾丁星海草地音樂會」，歡迎旅客來追流星雨，不過今天還是第一天，經過現場天文儀器的偵測，已有高達百顆的流星劃過天際，肉眼所見也有數十顆，讓大人小孩驚呼聲不斷，據美國國家天文台資料，這是自2001年壯觀流星暴（meterstorm）之後是相對多的一次，全場湧入千人爭睹流星雨。

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大鵬灣國家風景區管理處表示，該產業聯盟由管理處於92年輔導成立以來，致力推動觀光發展，持續辦理更知性、具感性，且富有教育意涵的觀光活動。產業聯盟理事長林榮欽補充，像「住宿買一晚送一晚」有星級旅館小墾丁渡假村、墾丁福華大飯店與知名民宿墾丁亞曼達會館等響應。此外，像墾丁凱撒大飯店、墾丁夏都沙灘酒店、墾丁貝拉司漫民宿、名湯茴香戀戀溫泉會館、屏東海生館、悠客馬術渡假村與蛇隱蟒蛇生態體驗館都祭出專屬優惠，屏東客運還推出台灣觀巴恆春半島東海岸線4人同行1人免費。

不僅如此，此活動還推出全台灣第一個星海明信片，於活動期間內可持至恆春半島數十家飯店或商家享受優惠，該聯盟強調，該活動為全台首創觀星活動結合野餐、音樂、流星雨許願等元素，屏東大學天文社更帶來「帶小孩的木星與搖呼拉圈的土星」等多個不同的主題，還有親子互動的趣味天文攤位，不只適合情侶浪漫，更適合親子同樂。

今天活動在金曲歌手徹摩的演唱下貫穿全場，全場都無冷場，還能觀星，現場還舉辦「野餐佈置競賽」，最後由《我不介意你慢動作》奪得冠軍、《公主徹夜喝港口茶》居次、《小墾丁》獲得第三，由於社頂以往到了夜間就沒有人潮，又幾乎沒有光害，野餐觀星令人看到墾丁悠閒慢活的另外一面。

墾丁星海草地音樂會首創野餐聽歌看流星。（記者陳彥廷攝）

墾丁星海草地音樂會辦野餐佈置競賽。（記者陳彥廷攝）

墾丁星海草地音樂會辦野餐佈置競賽。（記者陳彥廷攝）

墾丁星海草地音樂會氣氛超嗨，野餐聽歌看流星還有天文科普教學，小孩超興奮。（記者陳彥廷攝）

墾丁星海草地音樂會氣氛超嗨，野餐聽歌看流星還有天文科普教學。（記者陳彥廷攝）

墾丁星海草地音樂會氣氛超嗨，野餐聽歌看流星還有天文科普教學。（記者陳彥廷攝）

野餐佈置大賽第三名《小墾丁》。（記者陳彥廷翻攝）

野餐佈置大賽第二名《公主徹夜喝港口茶》。（記者陳彥廷翻攝）

野餐佈置大賽第一名《我不介意你慢動作》。（記者陳彥廷翻攝）

墾丁星海草地音樂會氣氛超嗨，野餐聽歌看流星還有天文科普教學，金曲歌手徹摩還直接下場帶動跳，氣氛很嗨。（記者陳彥廷攝）

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